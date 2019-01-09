dota2自走棋怎么快速赚钱 dota2自走棋赚钱技巧分享

dota2自走棋游戏中，金币是十分重要的物资，很多小伙伴不知道dota2自走棋有哪些赚钱技巧？下面小编就为大家详细介绍一下，一起来看看吧！
dota2自走棋是一款卡牌RPG游戏，游戏中金钱是很重要的，很多点发都要用到钱，那么dota2自走棋怎么快速赚钱呢?下面就和小编来了解下金钱获取攻略吧。
dota2自走棋怎么快速赚钱
1. 非野怪战斗结束后,连胜可以获得奖励,最多3块钱.
2. 在连胜奖励结束后,每有10块钱,额外奖励1块钱的利息.
3. 利息结算完成后,每回合固定发5块钱.
4. 最大金钱数额是100.
5. 按E卖卡可以获得金钱,你只要记住:不亏钱的只有1星卡和1块钱合成的2星卡.
总结：连胜可以获得更多金钱，小编比较建议先存钱，然后领利息!
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