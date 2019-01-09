刀塔自走棋怎么锁卡 刀塔自走棋锁卡机制解析

2019-01-09 17:39:07 来源：91单机游戏 编辑：NO

刀塔自走棋融合了许多卡牌游戏中的玩法，其中锁卡机制让不少玩家都很好奇，那么刀塔自走棋怎么锁卡呢？一起跟小编来看看吧！

刀塔自走棋怎么锁卡?刀塔自走棋这款游戏融合了许多卡牌游戏中的玩法，除了rpg元素外，还有许多特殊机制，比如利息、抽卡、锁卡等等，很多小伙伴还不清楚如何锁卡，下面就给大家带来刀塔自走棋锁卡机制说明，希望能对大家在游戏过程中有所帮助。

刀塔自走棋锁卡机制说明

抽卡界面下面有个锁的标记,点击之后就可以放弃下回合的免费抽卡,而锁住当前的棋子不变.

关于锁卡你要知道：

1. 锁卡一次等于亏2块钱,因为等于你少抽一次卡.

2. 锁卡在第一波的时候特别有用,假设你出门两对,甚至出门三连,可以最快速度合成2星.

3. 剩下的阶段锁卡往往是卡手了,是比较亏的.

以上就是小编为各位带来的有关刀塔自走棋怎么锁卡的全部内容