古剑奇谭3章鱼怪怎么打 章鱼怪打法技巧攻略解析

2019-01-09 17:37:47 来源：91单机游戏 编辑：NO

古剑奇谭3章鱼怪是游戏中难度很高的boss之一，不少玩家都不知道这个boss该怎么打 ？今天小编为大家分享一下古剑奇谭3章鱼怪的打法攻略，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

古剑奇谭3章鱼怪怎么打?古剑奇谭中的章鱼怪是副本boss，很多小伙伴都被这个章鱼怪难住了，下面小编就来告诉大家古剑奇谭3章鱼怪怎么打?有兴趣的小伙伴们不要错过哦!

古剑奇谭3章鱼怪怎么打

P1阶段

优先打掉两只触手，触手气力满了会扫地板，看着气力条打，及时闪开，左边的触手站在靠下(远离BOSS那边)，右边的触手站在靠上(靠近BOSS那边)进行攻击，触手会散射3个墨球，左边触手向上放，右边触手向下放，站在我说的位置不会中那个球，然后就是出现黄条提示是5连墨球点名攻击，可能会点3个人，如果点的是你按住防御，5次攻击后急需输出即可，两个出手打掉输出BOSS(此时BOSS瘫痪倒地)输出到一定程度转阶段。

P2阶段

转为横轴模式，BOSS位移至场地一次，只会一个技能，就是喷3个纵向排列的墨水球，这时候只需要一直贴着BOSS进行输出即可，出现黄条按住防御，防御成功松开急需输出，循环3-4次(具体不记得了，时间有点久)后BOSS会向场地另一边位移，位移的时候有碰撞伤害，按住防御即可，BOSS到达另一边则急需输出，保持前面的循环即可，打足一定伤害BOSS会瘫倒，起身重置碰墨球的次数，伤害值打足后转入P3阶段。

P3阶段

大致同P1，但场上会刷虾兵蟹将，建议优先解决虾兵(虾兵有一定概率被卡在栏杆外面不进来)，螃蟹基本不用管，同样优先输出触手，但是BOSS比P1阶段多了个喷墨球，注意躲避，触手的解决方式同P1，然后集中火力输出BOSS即可，红色提示闪开就行，基本不会被什么伤害打到了。