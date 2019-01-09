LOL新英雄解脱者塞拉斯怎么复制敌人大招 塞拉斯使用技巧分享

2019-01-09 17:33:57 来源：91单机游戏 编辑：NO

LOL新英雄解脱者塞拉斯怎么复制敌人大招?新英雄塞拉斯已经正式公布啦，其中大招非常有趣，就是可以复制敌人的大招，很多小伙伴对于这个复制机制还不是特别了解，下面就给大家带来LOL新英雄解脱者塞拉斯复制大招机制说明，希望能对大家在游戏过程中有所帮助。

LOL新英雄解脱者塞拉斯复制敌人大招说明

R技能：其人之道

塞拉斯会复制敌人的大招。被塞拉斯复制了技能的英雄仍然可以使用自己的大招。塞拉斯可以在其人之道处于冷却状态时复制敌人的大招，但是必须等待一段时间才能再次复制同一名英雄。

至于新英雄如何复制像杰斯、妖姬等大招和小技能关联较大的英雄的大招呢?英雄联盟官方设计师表示，会把小技能一起复制过来。他举了几个例子：

蜘蛛女皇——复制完后就可切换形态，拥有相应技能;

乌迪尔——复制完可变成凤凰形态。

杰斯——复制完大招后塞拉斯就可以切换炮形态，拥有相应技能;

妖姬——复制当时妖姬大招格子里显示的技能;

卡莉斯塔——如果游戏中敌方阵营有卡莉斯塔，那么开场塞拉斯也可以购买黑色之矛，和某位队友绑定，复制大招就可以释放。

当然以上这些形态变化也都是短暂的，在一定时间内。

以上就是小编为各位带来的有关LOL新英雄解脱者塞拉斯怎么复制敌人大招的全部内容