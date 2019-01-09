lol2019情人节皮肤觅心执法者蔚什么时候上线 觅心执法者蔚价格是多少

2019-01-09 17:32:05 来源：91单机游戏 编辑：NO

lol最新曝光了蔚的情人节皮肤——觅心执法者，详细很多小伙伴都很想入手吧？那么这款皮肤什么时候上线呢？一起跟小编来看看吧！

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lol觅心执法者蔚上架时间

lol情人节蔚皮肤是2019情人节限定皮肤，这款新皮肤将在2月14日限时上架，预计9600点券，以礼包出售方式，也可能是参与活动抽取等方式获得。

lol觅心执法者蔚皮肤特效

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