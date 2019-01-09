DNF光之仙灵光环属性怎么样 光之仙灵光环属性详情一览

2019-01-09 17:19:52 来源：91单机游戏 编辑：NO

《DNF》近日最新曝光了春节版本套装的内容，其中光之仙灵光环是大家都很关注的光环之一，那么DNF光之仙灵光环属性怎么样？下面小编为大家详细介绍一下，感兴趣的小伙伴一起来看看！

光之仙灵光环是《DNF》2019年的春节套中的春节光环之一，属性不错，外观也是很漂亮的。那么这次的光之仙灵光环长什么样，动态外观好不好看，属性强不强大，有什么专属技能呢，不要着急，小编已经整理好了，下面就为大家一一揭晓。

光之仙灵光环介绍

外观GIF

属性介绍

力量 +20

智力 +20

体力 +20

精神 +20

所有属性强化 +5

Lv1~20 技能 +1(含被动技能)

特殊属性：个人传送

小编点评：

光环的属性还可以，动态的效果也是非常的酷炫，感觉不比去年的冰罩子和火罩子差到哪去。

有条件的小伙伴多弄几个哦。一排光环还是非常帅气的。