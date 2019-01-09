抖音别人定位怎么看？抖音定位导航技巧一览

2019-01-09 17:19:46 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

“定位导航”是抖音中新上线的一个功能，但是不少小伙伴都不知道定位导航该怎么打开？怎么查看好？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

抖音定位导航的使用攻略：

1、想要查看别人定位的话，那就需要在抖音里面搜索找到相应的短视频，然后点击左下角的定位按钮(如下所示)查看地图。

2、接下来需要按住屏幕向下滑动，这时候就可以看到定位导航地图，了解短视频发布的具体地点。

3、而且软件还会根据高德地图的数据，为大家提供实时导航路线，页面的左上角还显示了开车或行走所需的时间哦!

想使用抖音里的定位导航功能，那就按照以上方法操作吧!