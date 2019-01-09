《白色情人节校园迷宫》看门人怎么甩开 看门人甩开方法分享

2019-01-09 17:19:46 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

白色情人节校园迷宫游戏中有不少玩家被看门人老大爷难住了，总是甩不开，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了看门人甩开方法分享，希望能够帮助到大家。

看门人老大爷人物分析

大爷是游戏里威胁最大的敌人，想要甩开大爷，就要了解大爷的行动规律，那我们就去新手经常去的地方，厕所。

进入厕所躲避后，如果起身在里面跑动，大爷就会立刻发现并开门攻击，但是如果起身在里面走动，大爷就不会发现，那也就是说走动的声音是不会被听到的，只有跑动的声音才会被听到，所以很多人开始玩高难度的时候都被大爷追的很惨，因为一直跑，所以大爷就一直追。

然后就是关于开关门和开关灯，有人奇怪为什么有时候大爷离得不远，开门大爷就听不到，但有时候离老远开关门大爷就会直接冲过来呢?其实这也不奇怪，经过我这两天的测试，开关门和开灯让大爷察觉只有一种可能，那就是你开关门或者开灯达到了上限，开关门除非你离大爷很近，比如大爷就在门外，你开门，直接脸碰脸的那种，会被发现，只要大爷稍微离远一点，开门就不会被听到了，只有开关门次数到了一定次数之后，大爷才会不论距离的直接冲过来，那需要多少次呢，以超现实难度为例，开关门是10次，开门算一次，关门也算一次，开灯是4次。具体怎么测出来的嘛。开灯触发大爷的察觉那更是只有开灯达到了上限这一种情况，因为即使是超现实难度，大爷在门外，你在屋里开灯，都不会被发现。

那么就可以理解为，大爷有个警觉条，开门一次，涨10%，开灯一次，涨25%，这个是叠加的而不是独立的，我试过，4楼开灯3次之后，只开了2次门，二大爷就从1楼冲上来了。

所以如果熟练的把控开门和开灯的次数，是可以控制大爷的警觉位置的，什么时候大爷会冲过来，心里就会有个数。