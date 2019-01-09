《叛乱沙漠风暴》对局中有哪些小技巧 小技巧汇总介绍

2019-01-09 17:18:48 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

叛乱沙漠风暴游戏对局中，有很多小技巧需要玩家注意，这些小技巧能够使得玩家提升自身的胜率，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了小技巧汇总介绍，希望能够帮助到大家。

对局小技巧汇总

1 换弹 在换弹的时候只要右下角弹匣数量减少就可以靠快速切换武器来跳过后面的动画。这样做可以节约换弹时间，在紧张的战斗中也许就能救你一命。

2 开局动画，开局动画其实是nwi的特效是假的，比如rpg装载，左轮检查弹药，你哪怕不拿出来在后面也是装载完毕的，但是能通过开局换弹使自己子弹+1。

3 奔跑途中跳跃下蹲同时按能跳得更高，能跳到一些平常跳不到的地方，比如sinjar的大石头。同理，扔东西时丢出去那一瞬间跳起能扔得更远。

4 关于扔雷 扔雷有三种扔法左键雷自动读秒5秒之后不扔自动爆炸(燃烧弹4s，正常扔雷对面反应快能跑掉憋个3秒扔出去对面基本gg) 右键扔雷不计时(扔雷时能跑动)，中键近距离扔雷。在后两种扔雷方式里，雷还拿在手上的时候时按左键会叮的一声也开始计时，合理运用扔雷方式能让推进事半功倍，顺便烟雾弹扔水会失效想封水面只能靠憋雷让烟雾空降。

5 禁区 禁区的设定是为了防止优势方压家(当你深入到对面禁区内5秒后就不能进行攻击动作了)但一方的禁区会在自身增援变为0波时取消。当占点成功时，禁区会在之后十几秒了发生改变出现新的禁区。禁区解禁的条件如上，但0波增援服解禁假如你此时在禁区内需要出去禁区范围再进入才会解禁，占点成功的解禁是立刻解禁，实战中可以靠占点立刻解禁这个性质提前到下一个点进行占点。

6 占点成功后双方阵亡人员都会立即复活，这次的复活不会消耗增援次数。特别是0波对0波的时候只要将对面全歼就能获胜，假如进攻方还没占点应当考虑双方存活人数再选择占点与否。

7 mk18和m4 m45a1和m1911除了模型不同其实是一把枪。

8 设置里是默认自动开启脚架的，也就是说你只要在能放脚架的地方开瞄都会先开脚架。死在这东西下的人可以绕大使馆一圈，建议关闭(虽然可以靠这设置从高处跳下来瞬架脚架，不过多数时候都没用)。

9 同队人员的无线电能够无视距离 ，且一般服务器有隔墙标记。不同队的无线电只能近距离听到，隔墙无标记。敌方语音时离你过近你也能听到。

10 占点时进攻防守同时在点里如果人数差距过大且超过一定时间点会被直接占下来。

11 当你捏雷时被敌人杀死，这颗雷的伤害来源就会变为杀死你的人。任何投掷物直接砸中人时都会造成伤害，榴弹砸中人对面直接死亡(顺带一提不超过一定范围榴弹就不会爆炸)。

12可以靠控制台绑定键位实现多种功能，如按~打开控制台输入bind “你要绑定的键位(建议设置为t)” "inventory_resupply“ 即可实现出生点一键补给 。一键sry bind “任意绑定键位(我设置的是v)” “say sry”。

13 在所有一倍镜中视野最好的是科波拉，放大倍数最大的是一倍红点，当然全息是最好的。

14 在魔法服看见魔法少年272，高喊服主强无敌可获得vip加成。

15 正常来说在墙边趴下会因为空间不够而往前移动，但如果你带上脚架在往前移动时架脚架就不会因为空间不够往前移动，此时你处于半身卡墙状态。

16 关于投票踢人vote分为两种一种kick踢了立刻就那再进来一种是ban踢了需要等待3h以上再进来。投票需要三个人发起，而决定投票种类的是最后发起人的投票理由如果是挂机的话就是kick，如果是作弊或者滥杀队友就是ban，投票成功会被ban若干h，当遇上恶意tk和作弊建议使用voteban。