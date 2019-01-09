酷狗音乐小众精选怎么打开？查看小众精选技巧一览

2019-01-09 17:17:47 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

“小众精选”是酷狗音乐新加入的一个功能，那么小众精选位置在哪？怎么打开呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

酷狗音乐查看小众精选的步骤：

1、现在进入到酷狗音乐的首页之后，用户需要选择功能列表里的“猜你喜欢”选项，进入到听歌的经典模式进行管理与设置。

2、接下来在经典模式的页面左上角找到并且点击“小众精选”功能，这时候就会切换到新模式推送歌曲了。

3、而且通过页面下方的“>”图标(如下所示)，大家还可以打开推荐设置页面，重新设置根据哪首歌曲进行推送。

想开启酷狗音乐的小众精选模式，那就按照上面的方法设置吧!