《了不起的修仙模拟器》预购奖励有哪些 预购奖励解锁一览

2019-01-09 17:17:00 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

了不起的修仙模拟器预购奖励有哪些?在哪里预购?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了预购奖励解锁一览，希望能够帮助到大家。

预购奖励介绍

预购奖励需要在WeGame游戏发售之前购买即可获得预购奖励。

词预购奖励为预售限定特典，游戏正式发售后将不再提供，预购的玩家将永久获得此DLC。

预购奖励如下：

鎏金塔

照影灯

迎仙盆栽

磐龙钟

云龙鼓

霸下石碑