DNF暗之英雄凯特拉宝珠怎么样 暗之英雄凯特拉宝珠属性详情一览

2019-01-09 17:15:57 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF暗之英雄凯特拉宝珠是游戏中即将上线的春节宝珠之一，相信不少小伙伴对这个新宝珠还不了解吧？下面小编就为大家介绍一下暗之英雄凯特拉宝珠的属性详情，一起来看看！

《DNF》2019年的春节套的内容已经彻底公布了，今年当然也少不了各个部位的强力附魔宝珠了。暗之英雄凯特拉宝珠就是今年的春节宝珠之一，属性不错，那么这次的暗之英雄凯特拉宝珠具体的属性是什么，可以附魔在什么部位上呢。不要着急，下面小编就带大家来了解一下，希望能帮助到大家。

暗之英雄凯特拉宝珠属性介绍

账号绑定

附魔部位：

头肩

具体属性：

力量、智力、体力、精神+75

物理暴击率+5%

魔法暴击率+5%

Lv1~30技能+1(主动技能)

宝珠有效期：无期限

小编点评：

这就是今年的头肩附魔宝珠，性价比很高，加了非常多的四维还有双暴和小技能等级。仅次于称号的优先级。