《神界原罪2》盗贼怎么玩？最强盗贼玩法推荐

2019-01-09 17:15:56 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

盗贼是《神界原罪2》中的一个职业，不少小伙伴都在玩，那么盗贼在游戏中该怎么操作厉害呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

元素箭头相关

元素箭头具体近战怎么生效，个人感觉不能给近战生效是bug之前在测试的时候发现元素箭头给近战用了近战武器在规定时间内武器会发对应颜色的光光但是攻击没有实际效果，本贴只是在帮助大家修bug绝对不是带来新的bug注意近战元素箭头成功使用后，标志着这个存档元素箭头永久地能够对近战起效了而不是元素箭头状态永久不要弄错了



双手战士数据

下面放白板武器下理想加点与理想暴击成长状态下双手战士在1-20级伤害数据，伤害是包括暴击的数学期望所以不要给我扯什么满暴击伤害什么的，等你满暴击贼刺杀战争都要满双20了渣渣双手提醒大家智慧带来的收益远没有主属性和技能带来的加成多所以不要一昧地去堆智慧，堆堆力量战争比较好(很坑的是+双手武器专精的装备很少)

当然非洲人或欧洲人可以无视下面的数据，50%暴击率对于某些人来说可能是0%也可能是100%

盗贼数据

然后我们再来和贼做对比50%暴击率的双手输出竟然和贼差不多，贼输出还稳不考验人品，并且贼还不吃装备能多打一个符文框架，装备+战争刺杀的多+双手的少……所以现在谁再说贼后期渣渣的可以用这两图扇脸了，实际上，如果贼和双手属性再高一点的话，血贼是要等于60%暴击率的双手输出的，并且贼还有独一系的技能……不过双手也没有说的那么坑，起码双手旋风斩顺劈啥的群伤不错但贼主要是单杀，定位不同

弓手数据

最后亮出物理亲儿子数据，弓手数据

真是输出应该还要比下图高因为毕竟减速箭能转化附魔伤害当平a,由于不需要操作就能用元素箭头，所以就不贴平a伤害了。

盗贼加点与技能选择

盗贼的加点与技能选择玩法啥的不知道还有没有大佬加多的玩法，除了弓超远高地抛射应该没有物理职业输出能够比贼的单杀能力了