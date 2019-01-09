《DNF》温蒂妮的露珠披风怎么样 温蒂妮的露珠披风属性详情一览

2019-01-09 17:14:59 来源：91单机游戏 编辑：NO

《DNF》即将上线春节版本，在这次的新版本中增加了数件宠物装备，其中温蒂妮的露珠披风是很受玩家关注的装备之一，那么温蒂妮的露珠披风属性怎么样？一起来看看！

《DNF》今年春节套已经公布了所以的内容，其中今年的春节宠物也非常可爱并且实力强大。宠物方面除了宠物本身，宠物装备也不能小觑。今年的蓝色宠物装备叫做温蒂妮的露珠披风，这个宠物装备的具体属性如何呢，下面就让小编带大家来了解一下。

温蒂妮的露珠披风介绍

具体属性：

蓝色宠物装备

等级限制：60级

物理暴击率6%、魔法暴击率6%

攻击速度、施放速度、移动速度+4%

宠物魔法攻击力 +1000

宠物饱食度消耗速度增加100%

小编点评：

和去年的就名字和图标不同，属性一模一样。加了6%的双暴和4%的三速。如果不需要换那无需购买。

如果你什么宠物装备都没有，不建议选蓝色的，可以考虑红和绿。