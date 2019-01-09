《DNF》西尔芙的季风铠甲怎么样 西尔芙的季风铠甲属性详情一览

2019-01-09 17:14:09 来源：91单机游戏 编辑：NO

《DNF》即将上线春节版本，在这次的新版本中增加了数件宠物装备，其中西尔芙的季风铠甲是很受玩家关注的装备之一，那么西尔芙的季风铠甲属性怎么样？一起来看看！

西尔芙的季风铠甲是《DNF》2019年的春节套中的绿色宠物装备，宠物非常给力，但大家也不能忽视了宠物装备那点看似很小，其实加成巨大的属性。那么这次的绿色宠物装备西尔芙的季风铠甲怎么样呢，属性好不好。下面是就由小编整理后为大家来解惑吧。

西尔芙的季风铠甲介绍

属性：

绿色宠物装备

等级限制：60级

物理攻击力 +30

魔法攻击力 +30

独立攻击力 +40

所有属性强化 +20

宠物音通技能冷却时间 -20%

宠物终结技能冷却时间 -30%

宠物饱食度消耗速度增加100%

小编点评：

和去年的就名字和图标不同，属性一模一样。都是加了3攻和属强。如果不需要换那无需购买