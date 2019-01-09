《巫师3》卢文伯爵宝藏任务怎么完成？卢文伯爵宝藏任务完成心得分享

2019-01-09 17:12:29 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在《巫师3》游戏中有着不少好玩的任务，卢文伯爵宝藏任务就是其中之一，那么卢文伯爵宝藏任务该怎么做呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

首先，任务前半部分我就省略了，这里挑重点讲，任务过到去亨克尔伯爵家，如图所示。

上二楼用酒瓶打开暗门，会找到杜度的纸条，从而获知宝藏被曼吉拿到，丹德里恩也被抓住在神殿岛地牢。这时特莉丝和迪胖会出现，迪胖会让萌特和你去曼吉大本营，设法得到关于宝藏线索。而杰洛特的目的是为了希里和丹德里恩。



之后在地图所示地方冥想至午夜，等和萌特汇合后，她会让你给她带上镣铐，押送至曼吉大本营，以便让杰洛特有和蛮吉一对一说话机会。

萌特的意图是无论如何杰洛特都不要拔出武器，而杰洛特的意思是不确定自己自己会坐视不管，而一切之后的选择都取决于玩家自己(后面开始正文!敲黑板)。

接下来，就该押送特莉丝到女巫猎人大本营，选项开始。

不让特莉丝受苦的结局

等到特莉丝押送至女巫猎人处，进门特莉丝会被掌掴，若是这时候选择不忍女巫猎人，就选择放了特莉丝，你会杀进大本营，杀死曼吉，阅读桌上文件得出曼吉与间谍亚莫拉克碰面,以及宝藏的钥匙,从后面逃出去碰面迪胖会告知你间谍碰面地点，通过间谍可以可以知晓丹德里恩被关押至地牢，但是这条路线无法取得宝藏的地点，所以迪胖会与你决裂，并生气你不告知偷宝藏人的信息，主线后续他不会帮你。