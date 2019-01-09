《叛乱沙漠风暴》什么武器好用 使用武器推荐一览

2019-01-09 17:12:21 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

叛乱沙漠风暴中玩家可以选择不同的武器来强化装备自己，很多玩家对于这些武器装备的实用性还不是很了解，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了使用武器推荐一览，希望能够帮助到大家。

实用武器推荐

指挥官配枪问题，建议是只带一把趁手的满配件手枪。就足够了，压根不用带步枪，如果需要的话在人堆里面捡一把就好了。

狙击手配枪问题，手枪也没啥用，0费手枪可以搞一把，其他的就不用了。还是满配狙击枪，两脚架是狙击枪必装，镜子一般选4境。

观察者配枪，一把好用的步枪就可以了。手枪一样不要，观察者保护指挥官就可以了，不要到处乱搞。

机枪手配枪，机枪手主要靠架枪和火力支援为主，手枪不用，投掷物不用。

突击兵配枪，不要作死拿冲锋枪，小步枪和喷子都好用。投掷物带一个或者两个足够，以偷袭为主。

指挥官和观察者建议为1配1，不需要太多。