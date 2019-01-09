《极限竞速地平线4》新手怎么玩？新手玩法解析

《极限竞速地平线4》是一款赛车竞速类游戏，最近不少新手玩家都加入了游戏中，那么在游戏中新手该怎么玩好呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！
1.游戏内如何通过比赛快速赚钱：
A.比赛建议跑玩家自定义的蓝图，社区里有很多玩家做的刷钱蓝图，AI都很容易对付，所向披靡随便跑都能赢。
B.比赛获得的收益，可以到车展买两辆车：保时捷【911 TURBO 3.3(1982年)】、日产【FAIRLADY Z 432(1999年)】，两辆车的价格都是15万，买来后点开技能卡可以获得30万;此方法1个小时内赚120万以上完全没问题。
2.关于跑比赛的蓝图选择：
A.首选高速环道，因为是直线，操作简单，速度快，没难度，来回1圈技能点也能有10个左右。
B.车辆建议使用加成高的车，把技能卡点满再去跑。
C.圈数建议选择5圈左右的，我做的蓝图是4圈，跑完和结算15分钟以内，不建议跑太多圈的蓝图，避免游戏闪退导致白费时间。
3.关于买房子：
游戏内有三个房子是必买的，其他的房子建议等游戏内到了不缺钱的状态后再买。
A.湖滨小屋(VIP免费，非VIP要5百万)：这个房子可以获得马拉松点数双倍奖励。
B.鲜美牧草农庄(2百万)：买了之后就可以快速移动到地图上任何有道路的地方，要注意一点，每次移动都需要花钱(但把50个快速移动的广告牌撞碎后，就可以免费了)。
C.猎人小屋(75万)：买下这个房子后，电台会播放技术歌曲，技术倍数可以达到10倍。
4.关于技能点：
游戏内获得的技能点可以去点开车辆的技能卡，但不要随便浪费，对于刚开始没钱的新手，找一辆平时常用的、加成多的车，把技能卡点满，这样平时开车获得的技术分会提高很多，其他不常用的车只点影响力、钱、抽奖。
5.关于抽奖：
A.游戏前期没钱的玩家，千万不要乱花钱，不要买车!不要买车!大部分车都能通过抽奖获得，用不着特地花钱买，如果有特别想要的车，不了解性能的话，千万别买，先忍着，等你钱足够多后再买。
B.普通抽奖：可以通过升级获得，还可以通过点技能卡获得;千万别小看普通抽奖，1千万的车我抽了好几辆。
C.超级抽奖获取渠道比较少，马拉松商店可以买，但不建议买，抽到绿色的话亏死;所以这个有送就抽，没送的别花马拉松点数买。
D.抽奖专注普通抽奖就好，比较容易获得，抽到车就去把车的技能卡点开，继续抽。
6.关于升级：
A.游戏出了一个总的级别外，还有各种系列赛等级。
B.系列赛升级后，会有新的赛事更新。
C.比赛可以重复跑，钱和影响力照样给。
D.歌利亚环岛赛在公路赛20级解锁。
E.警笛在街头赛12级解锁。
7.关于线上LIVE：
A.live开始的时间是每个小时的整点，地图内会提前10分钟出现一个红色的圈，比赛开始后大概有2分多钟的时间会截止报名。
B.如果线上人数少，可以在比赛开始前，切换服务器，换到人多的服务器里(菜单里有寻找新游戏的选项)。
8.关于警车：
A.目前游戏有11辆车可以改装警灯，有些车可以在车展买，有些车只能抽奖获得。
B.可以改装警车的车辆：
2016LamborghiniAventador LP750-4 SV
2012PorscheCayenne Turbo
2010 Ford Crown Victoria
2016BMWM4 GTS
1959 Jaguar Mk II 3.8
2015AudiRS 6 Avant
2017ChevroletCamaro ZL1
2011BugattiVeyron Super Sport
2011Mercedes-BenzSLS AMG
2014VolkswagenGolf R
2014Alfa Romeo4C
C.改装选项，在车辆升级里面找，一般在侧裙和引擎罩里。
D.警笛在街头赛12级解锁。
9.关于广告牌：
A.游戏里有200个广告牌(影响力150个，快速移动50个)。
B.有一个牌子在教堂上，等危险标志等级提升后，出现一个跳板后再去撞。
C.有些牌子在火车的隧道里，过去找不到一般是在地下。
D.50个快速移动广告牌撞碎后，可以免费进行快速移动。
10.关于漂移：
这是技术问题，B站有很多视频，不会漂的去搜，平时多练。
我也是第一次玩极限竞速的游戏，这个游戏漂移感觉不算难，比起正传要容易很多，但要到大佬级别，得多练，毕竟是技术活。正常漂几下，玩上一段时间就能学会的了。
11.关于季节赛事：
A.新的季节会有新的季节赛事，有特定的奖励。
B.每个季节赛事都会有几场比赛，第一次点开季节赛事，地图上就会出现几个白色的比赛标志，要把这几次比赛全部完成，总分第一才能拿到奖励。
12.关于每周挑战：
A.每周挑战要按章节顺序完成。
B.第一章都是拥有并驾驶某一辆车或某一类型的车;具体车辆请仔细看卡片文字，如果是特定的车，会有车的产商型号和年份;如果是某一类型的车，在车库里Y键筛选该类型的车，选一辆你喜欢的就行。
C.有些章节要求比赛的，仔细看清楚卡片上的比赛要求是哪一类型的，是环道赛还是冲刺赛(两种比赛图标不一样，看图标也可以辨别)，还要注意有没有要求特定的某一场比赛。
13.各类技术触发条件：
1.险象环生：在高速状态下近距离擦车而过(不能有碰撞)。
2.铤而走险：连续获得3个险象环生技术;或者在车辆尾部快速绕开。
3.逃过一劫：漂移的同时，获得险象环生技术;在逆行中快速躲开车辆。
4.穿梭自如：在两车之间超车，不产生任何碰撞。
5.小露身手：漫游中超车时，与车辆擦撞，蹭掉对方车辆的车漆。
6.特技高手：车辆跳起同时触发险象环生技术。
7.双轮特技：只使用两个轮子驾驶。
8.轻触漂移：漂移的同时车辆擦撞墙体。
9.陨星计划：车辆在飞起后，落地的同时撞碎可破坏物体。
10.惠比寿风格：车辆漂移起飞，并成功落地。
11.袋鼠技术：车辆连续跳起3次。
12.美化景观：撞碎铁丝网、铁丝栏杆、木栅栏。
13.道路开放：撞碎红色铁栏杆。
14.擦撞技术：漂移过程中撞碎物体。
15.清洁工技术：撞碎垃圾桶。
16.伐木场技术：撞碎树桩或者地上的枯木。
17.破坏铁球：连续获得三个“破坏”技术。
18.油桶式翻滚：车辆跳起并在空中以前进方向为轴翻滚一圈或多圈并成功落地。
只能在比赛中触发的技术分：
1.降低风阻：跟随在对手车辆尾部行驶。
2.超车技术：比赛中无碰撞的状态下超过对手。
3.干净利落起步：比赛起跑不产生碰撞。
4.干净利落跑法：在一个技术分计算回合内不产生碰撞(可破坏物体除外)。
5.特技飞车：车辆飞起同时超过一辆车。
6.弹弓效应：尾随车辆触发降低风阻技术，然后超车。
7.爱晒技术：漂移的同时超过对手。
14.团队冒险：
1.团队冒险有快速冒险和排名冒险两种;排名冒险需要团队冒险等级达到3级后解锁。
2.快速冒险可以随时参加，没有人数要求;排名冒险需要12个玩家满员才能开赛，所以匹配时间会稍微长些。
3.一轮团队冒险有5场比赛，某一队赢下3场就胜出。
4.进入冒险后，看清楚赛事类型、季节，然后选好适合的车辆。
5.选好车后会跳转展示队伍成员，比赛分红蓝两队，请看清楚自己是红色队伍还是蓝色队伍。
6.比赛是团队计分，所以比赛途中，不要撞队友!不要撞队友!不要撞队友!
7.过弯务必减速，不要乱撞，避免误伤队友。
8.超队友车时要注意靠边，不要怼队友，超车过程中最好按喇叭提示队友。
9.如果技术不成熟，务必开辅助，避免比赛中车辆失控误伤队友。
10.普通的比赛途中有检查点，必须按路线跑;漫游狂飙没有检查点，随便跑，不用跟着路线，到达终点就行。
11.参加冒险前，最好准备车辆，进入冒险后根据比赛类型选车;赛车比赛分公路、泥地、越野、街头赛4种类型，每种类型根据车辆等级又分为A级，S1，S2三个级别。玩家可以根据以上比赛类型和级别提前改装好相应的车辆，进入冒险后根据比赛要求选车就好。
玩团队冒险一定要注意两点：
①分清敌友!!!
②不要一股脑踩死油门往前冲!!!
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