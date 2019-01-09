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《极限竞速地平线4》新手怎么玩？新手玩法解析

2019-01-09 17:10:53来源：91单机游戏编辑：沐兮

《极限竞速地平线4》是一款赛车竞速类游戏，最近不少新手玩家都加入了游戏中，那么在游戏中新手该怎么玩好呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

1.游戏内如何通过比赛快速赚钱：

A.比赛建议跑玩家自定义的蓝图，社区里有很多玩家做的刷钱蓝图，AI都很容易对付，所向披靡随便跑都能赢。

B.比赛获得的收益，可以到车展买两辆车：保时捷【911 TURBO 3.3(1982年)】、日产【FAIRLADY Z 432(1999年)】，两辆车的价格都是15万，买来后点开技能卡可以获得30万;此方法1个小时内赚120万以上完全没问题。

2.关于跑比赛的蓝图选择：

A.首选高速环道，因为是直线，操作简单速度快，没难度，来回1圈技能点也能有10个左右。

B.车辆建议使用加成高的车，把技能卡点满再去跑。

C.圈数建议选择5圈左右的，我做的蓝图是4圈，跑完和结算15分钟以内，不建议跑太多圈的蓝图，避免游戏闪退导致白费时间。

3.关于买房子：

游戏内有三个房子是必买的，其他的房子建议等游戏内到了不缺钱的状态后再买。

A.湖滨小屋(VIP免费，非VIP要5百万)：这个房子可以获得马拉松点数双倍奖励。

B.鲜美牧草农庄(2百万)：买了之后就可以快速移动到地图上任何有道路的地方，要注意一点，每次移动都需要花钱(但把50个快速移动的广告牌撞碎后，就可以免费了)。

C.猎人小屋(75万)：买下这个房子后，电台会播放技术歌曲，技术倍数可以达到10倍。

4.关于技能点：

游戏内获得的技能点可以去点开车辆的技能卡，但不要随便浪费，对于刚开始没钱的新手，找一辆平时常用的、加成多的车，把技能卡点满，这样平时开车获得的技术分会提高很多，其他不常用的车只点影响力、钱、抽奖。

5.关于抽奖：

A.游戏前期没钱的玩家，千万不要乱花钱，不要买车!不要买车!大部分车都能通过抽奖获得，用不着特地花钱买，如果有特别想要的车，不了解性能的话，千万别买，先忍着，等你钱足够多后再买。

B.普通抽奖：可以通过升级获得，还可以通过点技能卡获得;千万别小看普通抽奖，1千万的车我抽了好几辆。

C.超级抽奖获取渠道比较少，马拉松商店可以买，但不建议买，抽到绿色的话亏死;所以这个有送就抽，没送的别花马拉松点数买。

D.抽奖专注普通抽奖就好，比较容易获得，抽到车就去把车的技能卡点开，继续抽。

6.关于升级：

A.游戏出了一个总的级别外，还有各种系列赛等级。

B.系列赛升级后，会有新的赛事更新。

C.比赛可以重复跑，钱和影响力照样给。

D.歌利亚环岛赛在公路赛20级解锁

E.警笛在街头赛12级解锁。

7.关于线上LIVE：

A.live开始的时间是每个小时的整点，地图内会提前10分钟出现一个红色的圈，比赛开始后大概有2分多钟的时间会截止报名。

B.如果线上人数少，可以在比赛开始前，切换服务器，换到人多的服务器里(菜单里有寻找新游戏的选项)。

8.关于警车：

A.目前游戏有11辆车可以改装警灯，有些车可以在车展买，有些车只能抽奖获得。

B.可以改装警车的车辆：

2016LamborghiniAventador LP750-4 SV

2012PorscheCayenne Turbo

2010 Ford Crown Victoria

2016BMWM4 GTS

1959 Jaguar Mk II 3.8

2015AudiRS 6 Avant

2017ChevroletCamaro ZL1

2011BugattiVeyron Super Sport

2011Mercedes-BenzSLS AMG

2014VolkswagenGolf R

2014Alfa Romeo4C

C.改装选项，在车辆升级里面找，一般在侧裙和引擎罩里。

D.警笛在街头赛12级解锁。

9.关于广告牌：

A.游戏里有200个广告牌(影响力150个，快速移动50个)。

B.有一个牌子在教堂上，等危险标志等级提升后，出现一个跳板后再去撞。

C.有些牌子在火车的隧道里，过去找不到一般是在地下。

D.50个快速移动广告牌撞碎后，可以免费进行快速移动。

10.关于漂移

这是技术问题，B站有很多视频，不会漂的去搜，平时多练。

我也是第一次玩极限竞速的游戏，这个游戏漂移感觉不算难，比起正传要容易很多，但要到大佬级别，得多练，毕竟是技术活。正常漂几下，玩上一段时间就能学会的了。

11.关于季节赛事：

A.新的季节会有新的季节赛事，有特定的奖励。

B.每个季节赛事都会有几场比赛，第一次点开季节赛事，地图上就会出现几个白色的比赛标志，要把这几次比赛全部完成，总分第一才能拿到奖励。

12.关于每周挑战

A.每周挑战要按章节顺序完成。

B.第一章都是拥有并驾驶某一辆车或某一类型的车;具体车辆请仔细看卡片文字，如果是特定的车，会有车的产商型号和年份;如果是某一类型的车，在车库里Y键筛选该类型的车，选一辆你喜欢的就行。

C.有些章节要求比赛的，仔细看清楚卡片上的比赛要求是哪一类型的，是环道赛还是冲刺赛(两种比赛图标不一样，看图标也可以辨别)，还要注意有没有要求特定的某一场比赛。

13.各类技术触发条件：

1.险象环生：在高速状态下近距离擦车而过(不能有碰撞)。

2.铤而走险：连续获得3个险象环生技术;或者在车辆尾部快速绕开。

3.逃过一劫：漂移的同时，获得险象环生技术;在逆行中快速躲开车辆。

4.穿梭自如：在两车之间超车，不产生任何碰撞。

5.小露身手：漫游中超车时，与车辆擦撞，蹭掉对方车辆的车漆。

6.特技高手：车辆跳起同时触发险象环生技术。

7.双轮特技：只使用两个轮子驾驶。

8.轻触漂移：漂移的同时车辆擦撞墙体。

9.陨星计划：车辆在飞起后，落地的同时撞碎可破坏物体。

10.惠比寿风格：车辆漂移起飞，并成功落地。

11.袋鼠技术：车辆连续跳起3次。

12.美化景观：撞碎铁丝网、铁丝栏杆、木栅栏。

13.道路开放：撞碎红色铁栏杆。

14.擦撞技术：漂移过程中撞碎物体。

15.清洁工技术：撞碎垃圾桶。

16.伐木场技术：撞碎树桩或者地上的枯木。

17.破坏铁球：连续获得三个“破坏”技术。

18.油桶式翻滚：车辆跳起并在空中以前进方向为轴翻滚一圈或多圈并成功落地。

只能在比赛中触发的技术分：

1.降低风阻：跟随在对手车辆尾部行驶。

2.超车技术：比赛中无碰撞的状态下超过对手。

3.干净利落起步：比赛起跑不产生碰撞。

4.干净利落跑法：在一个技术分计算回合内不产生碰撞(可破坏物体除外)。

5.特技飞车：车辆飞起同时超过一辆车。

6.弹弓效应：尾随车辆触发降低风阻技术，然后超车。

7.爱晒技术：漂移的同时超过对手。

14.团队冒险

1.团队冒险有快速冒险和排名冒险两种;排名冒险需要团队冒险等级达到3级后解锁。

2.快速冒险可以随时参加，没有人数要求;排名冒险需要12个玩家满员才能开赛，所以匹配时间会稍微长些。

3.一轮团队冒险有5场比赛，某一队赢下3场就胜出。

4.进入冒险后，看清楚赛事类型、季节，然后选好适合的车辆。

5.选好车后会跳转展示队伍成员，比赛分红蓝两队，请看清楚自己是红色队伍还是蓝色队伍。

6.比赛是团队计分，所以比赛途中，不要撞队友!不要撞队友!不要撞队友!

7.过弯务必减速，不要乱撞，避免误伤队友。

8.超队友车时要注意靠边，不要怼队友，超车过程中最好按喇叭提示队友。

9.如果技术不成熟，务必开辅助，避免比赛中车辆失控误伤队友。

10.普通的比赛途中有检查点，必须按路线跑;漫游狂飙没有检查点，随便跑，不用跟着路线，到达终点就行。

11.参加冒险前，最好准备车辆，进入冒险后根据比赛类型选车;赛车比赛分公路、泥地、越野、街头赛4种类型，每种类型根据车辆等级又分为A级，S1，S2三个级别。玩家可以根据以上比赛类型和级别提前改装好相应的车辆，进入冒险后根据比赛要求选车就好。

玩团队冒险一定要注意两点：

①分清敌友!!!

②不要一股脑踩死油门往前冲!!!

游民星空

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