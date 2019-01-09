DNF枪剑士一觉燃魂装扮怎么样 枪剑士一觉燃魂装扮特效预览

2019-01-09 17:10:23 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF2019春节套即将上线，相信很多小伙伴都很期待吧，在春节套不仅仅只有礼包其中还有一套全职业都有的神奇装扮，那么DNF枪剑士一觉燃魂装扮怎么样？一起来看看！

春节套不仅仅只有礼包的相关内容哦。除了礼包内容外，大家不要遗漏了另外一套全职业都有的神奇装扮，名为一觉燃魂。这个装扮是每个职业一觉装备的炫彩版本。种类颜色搭配丰富，让你目眩神迷。我们最新的天界大叔枪剑士的各职业一觉燃魂皮肤好不好看呢，许多小伙伴还没看过，下面让小编带大家来了解一下。

枪剑士一觉燃魂装扮一览：

特工-绝命谍影-弑心镇魂者

暗刃-统御者-铁血统帅

战线佣兵-战场王牌-巅峰狂徒

源能专家-源力掌控者-未来开拓者

小编点评：

一觉燃魂装扮其实就是变色的一觉时装。大家都知道在你50级完成一绝任务后，你的角色会自己附带时装。

和你的一觉插画一模一样，很有特色。但是只有一种颜色，其实换几种颜色还是会让你感到与众不同。

枪剑士帅大叔的时装一般般，颜色搭配也不是很亮眼，看个人喜好吧。