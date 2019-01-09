《极限竞速地平线4》新手漂移怎么操作？新手漂移操作方法介绍

2019-01-09 17:09:35 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

漂移是极限竞速地平线4中每一位玩家都必须要掌握的技巧，但是还是有不少新手玩家都不知道该如何掌握漂移技巧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

一：前言

1.老生常谈，先去练走线，起码得能开后驱车跑出快速干净圈。要明白漂移是一个有难度的技巧，不是一接触赛车游戏就能玩好的。先会走，再会跑，话糙理不糙。



2.一定要打开行驶路线辅助(最好只提示减速，别全开)，一定要开abs，一定要用手动挡。自动挡是能漂，但能漂的漂亮吗?能漂移和漂移的好看不是一个概念。

3.用4驱。4驱容易学，上限更高，理由：后驱做的出我这个视频里的动作吗?av34646946。后驱做不出大角度中低速弯漂移(漂移区间漂移角度越大分数越高)，高速弯很难控制，更别提我的视频里的J字漂移和480°超级漂移，这只有4驱漂移车做得出来。

4.善用手刹。很多夸张的动作是用手刹强行做出来的，只靠发动机和车的惯性不可能做出来。很多时候必须长时间按住手刹，维持漂移姿态，才能做出极限漂亮的漂移。这是一个非常重要的技巧。

5.忘掉电影动漫里酷炫的漂移镜头，那些长时间反打方向的操作在游戏里是行不通的。

二：入弯前

3个关键词，入弯速度，刹车时机，正确走线。

提前刹车。和公路竞速不同，漂移需要更提前的减速，让你在入弯前有更多的时间调整车体漂移姿态。刹车直到红色的行驶路线警示<即将消失>，此时是最佳开始漂移的速度，一般来说调整好漂移姿态开始入弯时，行驶路线提示黄色或者只有一点红色。刹车太早了速度不够，太晚了冲出赛道。如果想做出夸张的漂移动作，那就更要提前减速，然后按住手刹，用手刹滑行，这样可以在入弯前做出非常长漂移，并且漂移角度也非常大，比如av35364899里第一个漂移弯，我就用了长时间的手刹维持漂移姿态。

三：弯中

2个关键词，控油门，控漂移角度。

调整漂移角度

这需要你练出敏锐的观察力。什么样的姿态是最佳弯中姿态呢，就是哪怕你不操作方向，只用油门也能让车维持漂移，但这只是理想状态，不容易做到。用顺时针漂移举例，分正常不正常2种情况。

1.正常情况下，漂移角度变化小，如果你踩了下油门，观察发现车头向右拐的更厉害，即漂移角度变大，此时就该略微反打方向盘，减小漂移角度。反之就反着来。

2.不正常情况，就是不踩油门也能感受得出车漂移角度变化剧烈，即失控，这种失控分4种情况。

(1)：漂移角度增大的失控。立刻把发动机降到1档，用发动机制动，然后反打方向，别踩油门，别踩刹车，等待车体姿态恢复。

(2)：速度过快且漂移角度不足。就是入弯减速走线没跑好，此时行驶路线提示应该是红色，老老实实减速到行驶路线变成黄色再继续漂移。回去看入弯前的技巧描述。

(3)：速度刚好但漂移角度不足。按住手刹，正打方向，可以快速增大漂移角度，但注意不要打方向太狠。

(4)：速度不足且漂移角度不足。还是入弯减速走线没跑好。此时因为速度慢，应该看不到行驶路线。加速到行驶路线出现黄色再继续漂移。回去看入弯前技巧描述。

控油门

这个容易判断，漂移半径大了就松油门踩刹车，小了就小心加油门。

四：出弯

还是2个关键词，控油门，控角度。

出弯就简单了，要是想安全小角度出弯，那就提前摆正车头。要是想夸张大角度出弯，那就直到弯道结束再开始摆正车头。区别就是车头摆正的时机。调整姿态方法和弯中相同。

最后，漂移需要的就是练习，玩多了自然就是秋名山大佬了。至于早就成名于秋名山的老司机，每个人都有不一样的绝技，因为操作习惯不同很难分享。所以进阶技巧就靠大家自己总结最适合自己的了。希望对大家有帮助。