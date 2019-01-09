DNF魔枪士一觉燃魂装扮怎么样 魔枪士一觉燃魂装扮特效预览

2019-01-09 17:09:20 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF2019春节套即将上线，相信很多小伙伴都很期待吧，在春节套不仅仅只有礼包其中还有一套全职业都有的神奇装扮，那么DNF魔枪士一觉燃魂装扮怎么样？一起来看看！

《DNF》的2019春节套已经爆料，除了春节套丰富多彩的内容和酷炫的全新时装外，另一个时装系列也悄然推出了。这个系列叫做一觉燃魂。听名字就知道了，这其实就是一觉装扮，但是每个职业都有四种哦。我们的四位魔枪士帅哥的一觉燃魂皮肤如何呢，不清楚的话也没关系，小编会为大家来展示一番。

魔枪士一觉燃魂装扮一览：

征战者-战魂-不灭战神

狩猎者-征服者-屠戮之魂

暗枪士-狂怒恶鬼-幽影夜神

决战者-无双之魂-圣武枪魂

小编点评：

一觉燃魂装扮其实就是变色的一觉时装。大家都知道在你50级完成一绝任务后，你的角色会自己附带时装。

和你的一觉插画一模一样，很有特色。但是只有一种颜色，其实换几种颜色还是会让你眼前一亮的。

四个帅气的魔枪。一觉皮肤质量还不错，狩猎者也就是光枪的最好看。