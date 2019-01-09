《勇者斗恶龙建造者2》车辆怎么获得？车辆获得教程

2019-01-09 17:07:07 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在《勇者斗恶龙建造者2》车辆是很重要的，那么在游戏中车辆该怎么获得呢？不少玩家都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

车辆获得教程：



玩家在通关后会得到一台车辆，可是只有一台车辆，当玩家四人连线的话，虽然车可以载四人，但如果大家都想要往不同方向走，就会很不方便。

到设计图里找车的设计图，按"アイテム入手"把设计图叫出来，随便找一个空地摆上去，看是要自己制作还是村民帮你制作。

只要把需要的素材放在保管箱里，村人就会自动帮你作，但我建议自己亲手作还比较快，因为设计图简单又很小，设计图完成之后，就会变成车辆了。

只要把设计图拿到其它的岛上，如：モンゾーラ岛、オッカムル岛、ムーンブルク岛，到了岛上再作出来车辆，就可以在该岛上使用了。当然连素材岛也可以作出车辆，但是素材岛每次都会重新归0，每次重新归0后车辆也会跟着不见，所以不建议在素材岛使用车辆。

空荡岛上的魔物伙伴除了素材岛之外，其它的岛都不能登入，破关后想要在之前岛上探险的话，用车辆是非常方便的。

但是需要注意的是，每一个岛最多只能拥有4台车辆。