超级食肉男孩角色怎么解锁？全角色解锁条件是什么

超级食肉男孩中随着玩家的收集和进度，能够解锁的人物有很多，91单机小编给大家带来《超级食肉男孩》全角色解锁条件介绍，希望对各位有所帮助，一起来看看吧。
全角色解锁条件介绍
角色名：meat boy
解锁条件：无，起始角色
角色名：headcrab
解锁条件：10绷带
角色名：josef
解锁条件：30绷带
角色名：naija
解锁条件：50绷带
角色名：runman
解锁条件：70绷带
角色名：vvvvvv
解锁条件：90绷带
角色名：steve
解锁条件：100绷带
【暂时无图】
角色名：commander video
解锁条件：通关1-12的红洞
角色名：jill
解锁条件：通关2-8的红洞
角色名：ogmo
解锁条件：通关3-16的红洞
角色名：flywrench
解锁条件：通关4-18的红洞
角色名：the kid
解锁条件：通关5-7的红洞
角色名：meat ninja
解锁条件：忘了...好像是过掉第6章反面的BOSS关，亦或是更多条件，反正仅次于106%progress
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