超级食肉男孩绷带在哪？光暗世界全绷带收集位置一览

2019-01-09 17:05:02 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

超级食肉男孩玩家需要收集全部的绷带才能解锁隐藏关卡，数量很多，91单机小编给大家带来《超级食肉男孩》全光暗世界绷带位置一览。

全光暗世界绷带位置一览

一到五章每章有20个绷带和4个黑洞(准确的说是warpzone，扭曲地带)。

warpzone有三种颜色：

红色：解锁人物;紫色：位于光世界，收集绷带;黑色：位于暗世界，收集绷带。

每一章在光世界有2个紫洞(每个能收集2个绷带)，1个红洞(解锁一个人物)，普通关卡能收集7个绷带。

每一章在暗世界有1个黑洞(每个能收集2个绷带)，普通关卡能收集7个绷带。

绷带组成是20=7+2+2+7+2。

第一章，森林

光世界

1-4，1-7，1-9，1-11，1-13，1-18，1-20

1-5打开的紫洞 在1、2关各有一个绷带。

1-12红洞，解锁Commander Video

1-19紫洞，2、3关各有一个绷带。

暗世界

1-3X，1-5X，1-10X，1-14X，1-15X，1-17X，1-19X

1-13X打开的黑洞，2、3关各有一个绷带。

第二章，医院

光世界

2-2，2-5，2-10，2-13，2-16，2-18，2-20

2-8红洞，解锁Jill

2-12紫洞，在1、2关各有一个绷带。

2-15紫洞，在1、3关各有一个绷带。

暗世界

2-4X，2-6X，2-7X，2-10X，2-12X，2-15X，2-16X

2-5X黑洞，在1、3关各有一个绷带。

第三章，盐工厂

光世界

3-1，3-2，3-4(需要OGMO，THE KID或者JOSEF)，3-10，3-11，3-18，3-20

3-5紫洞，在1、3关各有一个绷带。

3-7紫洞，在1、3关各有一个绷带。

3-16红洞，解锁Ogmo。

暗世界

3-3X，3-5X，3-6X，3-7X，3-14X，3-16X，3-19X

3-8X黑洞，在2、3关各有一个绷带。

第四章，地狱

光世界

4-2，4-6，4-9，4-13，4-16，4-17，4-20

4-8紫洞，在2、3关各有一个绷带。

4-14紫洞，在2、3关各有一个绷带。

4-18红洞，解锁Flywrench。

暗世界

4-3X，4-4X，4-8X，4-10X，4-14X，4-18X，4-19X

4-7X黑洞，在2、3关各有一个绷带。

第五章，狂喜

光世界

5-3，5-5，5-9，5-12，5-16，5-18，5-20

5-1紫洞，在2、3关各有一个绷带。

5-7红洞，解锁The Kid。

5-12紫洞，在1、3关各有一个绷带。

暗世界

5-4X，5-5X，5-8X，5-10X，5-11X，5-17X，5-18X

5-20X黑洞，在1、2关各有一个绷带。