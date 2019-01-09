上帝The God游戏怎么玩？The God特色玩法解析

2019-01-09 17:02:58 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《上帝》The God是一款深受玩家喜爱的游戏，最近很多玩家都在问在游戏中有哪些特色玩法?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

游戏介绍

《上帝》是一款创意沙箱休闲游戏，可提供个人电脑(PC)和虚拟现实(VR)平台版本。体验上帝的真正力量，从零开始打造您自己的世界。根据您的意愿改变地形，变换天气，创造各种生命并决定它们的命运。敬请随意体验短场景模式 - 人类进化，并给他们指引正确的方向。

游戏特点：

• 从零开始创建 & 编辑您的世界;

• 编辑天气 & 云朵;

• 基于物理渲染的液体模拟;

• 短场景模式;

• Steam创意工坊 - 上传/下载各种世界模型;

• 支持超过12种语言;

• 优美 & 轻松的背景音乐;

• 美丽的环境。