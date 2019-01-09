神界原罪2法师流怎么玩 法师各流派玩法技巧一览

2019-01-09 17:01:46 来源：91单机游戏 编辑：NO

《神界原罪2》中，法师是十分受玩家们欢迎的职业，拥有高额的爆发输出，那么游戏中法师流怎么玩最强呢？下面小编为大家介绍一下《神界原罪2》法师流的各种玩法，一起来看看吧！

在《神界原罪2》中，玩家可以根据技能搭配的不同创造出不同的流派，那么如何在《神界原罪2》中畅玩法师职业呢?下面小编带来了《神界原罪2》终极版法师流玩法推荐，一起来看一下吧。

自爆流火法师

记住偏斜神技，别人堆技能的时候你应该优先考虑堆火抗，免得把自己炸死了

输出远超传统火法，再次建议大家传统火法不要用火飞刀亲和，输出低范围小又浪费ap，蜥蜴人轻兵喷火才是王道

大地法师

大地法在某核弹开发出来之前一直是元素输出的巅峰，甚至后期你可以不聚怪，学着以前的死灵化身来两套大地之怒沙尘暴，怪基本死光，严重破坏平衡

水电法师

为何终极版如此加强地火不buff水电呢，控制能力很强输出也够，但是超导削到2m太难受了，严重影响超导输出，所幸怪魔甲削了一个下雨闪电链下去控一半不然真的要开骂了

血法师/死灵法师

因套路随战局变化太多所以我这里写一下我个人一些用法理解

是的死灵法后期仍然很强，聚怪也能秒，但是同样地火一样也能秒还是全期强势只能说没有抗性优势吧

并且使用起来比较考验策略，不是很建议新人使用

元素召唤师

元素召唤师为了不带坏新手我就不详细写了，极度破坏游戏体验