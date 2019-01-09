剑网3腰挂长安一念如何获得 剑网3腰挂长安一念获取攻略

2019-01-09 17:00:31 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

剑网3的一款3D武侠角色扮演游戏。剑网3腊八节活动中出现了很多的挂件，其中就包括了长安一念，玩家是需要通过腊八笺在节日商人处兑换哦，小编今天在这里就为大家讲解一下长安一念的获取方法，大家赶紧进来看看吧!

剑网三腰挂长安一念获取方法介绍

活动时间：1月10日-1月17日

制作三碗腊八粥送给叶琦菲，即可获得“小粥礼盒”。

若未获得【小粥】开启礼盒即可得到该挂件，若已有【小粥】开启将获得30个节日货币“腊八笺”可兑换全新腰挂!

腰挂小粥

小编点评

长安一念这个腊八节喝粥对应的勺子型挂件也是非常有特色了，想要入手的玩家们就可以在活动期间制作各种腊八粥来兑换哦!