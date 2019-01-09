刀塔自走棋亡灵猎人流怎么玩？优缺点是什么

DOTA自走棋是近期大火的RPG地图，玩家需要自由搭配阵容，每个阵容都有对应的特点，没有无敌的搭配，91单机小编给大家带来《DOTA自走棋》亡灵猎人流攻略介绍
什么是亡灵猎人流?
最终9人阵容：小黑+兽王+火枪+风行+美杜莎+潮汐+死骑+巫妖+nec+(三星剑圣/大鱼)，6猎人4亡灵2娜迦
优点?
一.后期强势，6猎人4亡灵两个大组合，输出非常爆炸，其中的单卡也都非常强力，尤其是潮汐巫妖美杜莎单拿出来强度就很高，后期控制拉满。自带2娜迦也不那么怕法师流
二.前期强势，而且非常灵活，这个在后面的棋子选择里具体讲
缺点
中期转型慢，两个大组合都需要橙卡才能成型(潮汐/巫妖)
棋子选择
前期：前期如果直接追求猎人亡灵极有可能把自己卡死，而且前期的亡灵猎人并不厉害，所以我们依托兽王去组战士兽人。兽王+剑圣/斧王/海民/大鱼中的任意两个都可以，优先剑圣大鱼，这两个如果能升3星在后期作用也很大，尤其是大鱼的减甲和亡灵猎人的暴力输出很搭配，如果用海民斧王的话2星足矣，后面卖了不亏钱。同时如果有大树小鹿也可以拿，反正前期格子足够，合成2星小鹿卖了可以白嫖1块钱，大树升2星先用再卖也不亏，还可以卡别人一手。火枪风行看到就拿，这两个是后期主力输出，争取升3星。小黑升到2星停手，2星小黑不强，没有同时上场两个的价值，而且作为价值1的灰卡，后期抽到概率大大下降，而我们猎人亡灵需求两张橙卡必然要尽早升级信使等级，基本不可能升到3星。
4人口时我们的阵容大约是斧王+剑圣+海明/大鱼+兽王，3战士加3兽人，被这个阵容入过的应该都知道这时候战士兽人有多么不讲道理，然后补小黑/火枪/风行，如果仓库位置够的话我们甚至不需要上3猎人，战士流莽到7人口都是完全可行的，7人口剑圣*2+斧王*2+大鱼+兽王*2绝对比什么猎人精灵地精厉害一万倍。唯一阻止我们莽的理由就是升火枪/风行的仓库不够了。前期到6-7人口的过程中我们的选择非常多，很容易选择其中几个升星，正常情况这时候我们应该正在连胜。
中期：亡灵猎人转型期是很难受的，主要问题在于格子不够，橙卡难出，而且其他人逐渐凑齐套路战斗力大大增强，好在我们有前期的经济和血量优势，可以比其他人早升到8/9级早抽稀有卡。8人口时可以用兽王+小黑+火枪/风行+大鱼+斧王/剑圣+死骑(+船长/末日)+(娜迦/nec)的2亡灵3猎人3战士过渡一下，尽快升9抽到潮汐巫妖。
后期：潮汐巫妖得其一可苟得其二可吃鸡，出了哪个就把哪个的大组合上场，如果决赛圈对你威胁最大的是纯法也可以考虑不要4亡灵，带小鱼组4娜迦，基本上出到两个大组合就很稳了。10人口可以多带个之前升到3的大鱼，或是其他厉害的橙卡，或是混沌之类的和死骑做前排。
这个套路前期骑脸后期也强，中期金钱宽裕，玩起来还是很顺手的，大家可以尝试一哈，有什么可以改进的地方欢迎大家一起讨论，最后祝大家早日升国王!
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