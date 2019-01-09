古剑奇谭3莲中境地下世界怎么建设 地下世界建设技巧攻略

2019-01-09 16:59:27 来源：91单机游戏 编辑：NO

《古剑奇谭3》中，莲中境成为了很多玩家发挥自身建筑才华的地方，除了地面与天空，地下世界也有着别样的风情，下面小编就为大家带来“韶紫”分享的《古剑奇谭3》莲中境地下世界建设方法介绍，希望对于各位玩家有所帮助。

莲中境岛屿的模型类似一个破碗倒扣在一盆水中，内里是空的。不过这个岛屿仍是漂浮的，只是最底部极深而已。

岛屿模型的底部，像海沟一般深，绝大多数地方都是常人无法抵达的，即使可以跳到那里用卡bug的方法修建一个石制圆地砖，也基本不可能用建筑一直连通到海面。但是这碗毕竟是破的，我们可以从破口处做文章。

离海面最近的缺口在工坊那个方向的外海约两个多地台距离处，离海面也就半个有熊箭塔的深度。第二浅的就已经很深了，在水车那个方向的外海约四至五个地台的距离处，离海面有两个有熊箭塔的距离。有熊箭塔已经是整个家园最高的建筑了。其他的缺口的实际意义就不大了。

做了基本的测绘后，我想办法建了第一条地铁线，第一个站就在工坊外海上，通达莲中境的地心洞穴下方的海中。这里处在建造范围内，探索起来相对方便。

莲中境地下洞穴的情况是这样的：从海面浅处(大概一个七个竹桌深度)一直到主屋的地表这段高度范围内存在判定，主屋正下方那一块不能去，去了就会强制跳回地面，而非主屋范围的下方大多是安全的，但洞穴边缘有一些地方也会强制跳转，需要小心。绝大多数的安全区，我已经铺了地台。

在这以下，都是安全区，应该是没有底的。为了安全起见，我潜入了很深的海域铺设了地台，平常就不会掉入无底深渊了。

又以这洞穴深处为起点，修建了第二条地铁线。这条线路穿过水车外海那个缺口，一直通往天鹿电影院附近海域。这一条线埋得很深，所以必须有足够高的地铁站，从海下一直通到海面来。

洞穴内部两条线路的换乘站还没有修好，只是简陋的圆地砖跳板上下。外海的地铁站主体工程已经在空中建造平台上建好了，但还没有吊装到海里。两个有熊箭塔高度的地铁站在脚下仰望的时候真的是一座摩天大楼的感觉。

目前的规划图中，一号线起点，也就是工坊方向的外海，已经填海造陆，是将来的海港所在地。在这里将有一条地铁三号线通往机场方向，实现海港和航空港连接。三号线与二号线将交汇，并有换乘站。