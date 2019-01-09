古剑奇谭3各难度boss怎么打？boss打法技巧介绍

2019-01-09 16:58:50 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在《古剑奇谭三》游戏中游戏很多的boss，不少都是比较难的，那么在游戏中boss该怎么打好呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

各难度boss评价及打法技巧分享

标准是挑战难度，而且不提太苟的打法，比如光靠裂空的，没有操作感。据说要出限时挑战模式，所以击杀速度也比较重要。

个人认为最难的boss是速杀戎冬，如果不贪刀，反应快的无伤也不是太难，难点在于速杀打连击，我过不倒戎冬时，最多才打了60多连，当然过了以后也没刻意练习。

第二当属大天魔了，抛开不说跳跃打法，这个boss讲究控耐力，要合理分配好耐力，因为这boss出招挺慢的，也不需要啥反应力，如果有继承周目 一颗化水，60多连几十秒的功夫就打死。

第三就是序章的魔眼，这是考验基本功的boss，唯一一个目前有时限的boss。没有太大的难点也没有太简单的针对方法，无非就是见招拆招，连击不断，我三周目刚破一次门不久就打死了。

剩下的boss就没啥排名了，也许说某些boss很难打，那是你没找对方法，所谓会者不难难者不会。比如：

1.缙云这个boss说难打，我也是后边和大家交流才发现的，我act游戏玩的不少了，第一周目普通难度的时候见招拆招就过了，二周目挑战靠反应也是硬打死的，没觉得难。后来交流发现缙云ai机制有很大问题，说bug也不为过。只要逼近缙云普攻就行，缙云一后跳就防御，就能无限循环，甚至闭眼打都能过。

2.轩辕，硬刚站撸过怕是要磕一组药，打法是靠云无月星蕴被动、冰冻吸血吸气。队伍配置把云无月技能和协助都改成冰冻，先蹭小怪打满气直接爆发打到qte，然后吃控制了冻住打就行了。

3.巫昭第一阶段的巫昭是个练习操作连招最好的boss，跟靶子差不多。

巫昭第二阶段有人卡在这里，说挑战伤害扛不住，我自己当时打了两次稀里糊涂的就过去了，没出石头前就一直轻攻击 出激光防御，后边气满了就开加攻击的技能，出了石头就放那个下劈的技能，也许需要暴击，也不用清石头，直接刚就行，防御正面激光，20来秒就过了。

4.还有个缙云篇的蝎子，先清掉鹰再去打，贴脸打几乎是不甩尾的，出招明显还贼慢，连到死很简单。

5.剑炉打铁老头，机制也很简单，右下角是死角，他打不到，而且最大的弱点是怕水，带块化水二他连10刀都扛不住。

6.至于剩下的boss司危啊、贺冲啊什么心魔、魇化身夜长庚、魍之类的技能熟悉一下随便也就打了。

7.阳平猴王，这个打不过就是单纯的硬件问题，属性变高的小怪而已，随便带个属性灵石就打了，再不济靠契约，云无月小樱子带属性的技能都能破防。

8.青桐剑灵这boss技能也比较死板，技能和北洛的都差不多，难点就是剑气躲的比较讲究时机，卡点也是硬件问题，等级过低或者没有属性灵石。

这游戏吃药机智没冷却，只有简单的抬手，加上boss也不追人，吃药苟很没战斗感，至少我挑战0药，boss战也不用狂悦，截风几乎也不用。