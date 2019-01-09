怪物猎人世界梦幻之鸟与新大陆之主怎么抓 梦幻之鸟与新大陆之主捕捉技巧攻略

2019-01-09 16:58:13 来源：91单机游戏 编辑：NO

梦幻之鸟与新大陆之主都是《怪物猎人世界》中的环境生物，很多小伙伴都不知道该怎么捕捉，今天小编为大家带来了一篇梦幻之鸟与新大陆之主的捕捉攻略。一起来看看吧！

梦幻之鸟(柔毛秧鸡、粗毛秧鸡)和新大陆之主(古代鱼王)出现的概率非常的低，特别是那两只鸡，可以说真的看脸。

可能没到上位之前出现过，我没注意，也不会留意这些小任务，然而打到现在克制强化也出了，不动衣服也有了，就感觉很难遇到。

心得

1、一定要接任务刷!不要无脑直接进图，概率小到你想放弃。

2、给大家参考刷什么任务，柔毛鸡(承接新任务-自由-1星任务-在古代树森林中采集蘑菇-选择1区进入);

粗毛鸡和鱼王(承接新任务-自由-5星任务-不入虎穴焉得虎肉选择11区进入)。

3、刷其他任务也可以，建议刷关于素材手里类的任务，概率会大一点。

Ps：我建议的这两个图都是一次出，给朋友试了最多也是几次就出了，记得一进去不管怎么样先换隐形衣，切好捕抓网再走，看图看仔细一点，每一只食草龙都走进看看，还有就是粗毛鸡和鱼王是同在一个地方的，也就是瘴气15区，从11区过去非常的快。

柔毛鸟在食草龙背上，粗毛鸟在菌猪尾巴上，鱼王在水里。