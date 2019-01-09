刀塔自走棋减甲硬刚流怎么玩？阵容搭配是什么

2019-01-09 16:57:47 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

DOTA自走棋近期在游戏中人气火爆，众多玩家开发了很多流派玩法，91单机小编给大家带来《DOTA自走棋》减甲硬刚流阵容介绍

前期：

就是屯大汉、海民、jugg、斧王、狼人都可以用，就是一字长蛇阵，冲过去就是个干，基本可以稳住

运气好可以一直打连胜，如果遇见天胡选手那就苟起来，但一般可以打连胜，然后补一个巫医，为了凑术士用，晕也好用。

中期把狼人、剧毒凑齐，小黑、矮子、兽王打输出。

后期成型一般为JUGG、FW、GA、NEC、剧毒、狼人、小黑、兽王、巫医、矮子。

这样一般就无敌了，要是运气好就把兽王矮子换成西瓜皮跟一姐。

遇见天胡精灵苟到后期也能打，这一套减甲加吸血，很凶，就是怕刺客跳后排，可以安排一个坦克车放后面。

同星级这一套打巨魔五五开，要是对面核心星级高的话确实打不过。