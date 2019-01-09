彩虹六号围攻风城赛季什么干员比较强？风城行动新干员怎么样

彩虹六号围攻斗智斗勇的设计让很多FPS游戏玩家深深入迷，当然众多技能不同的干员还是有强有弱，91单机小编给大家带来彩虹六号围攻风城赛季全干员强度排名介绍
我在这里将所有干员分为四个等级，第一等级(T1)的干员，无论是作为路人还是有着强大配合的团队都可以发挥出强大的干员实力，或者是不可或缺的团队作用。
第二等级(T2)的干员，依然坐拥强大的枪械和稳定易用的技能，但是相比第一等级相对逊色，也不一定在自身领域做到顶尖。第三等级(T3)的干员，技能并不弱势
甚至可以围绕该干员的技能发展全面且强势的战术，更有可能在某些情况或点位下施展奇效，但泛用性相对很小，更需要极为紧密的队友配合和强大的游戏理解。
第四等级(T4)的干员，技能鸡肋，枪械也不好用，可能在配合和理解下也难以发挥实力的弱势(吉祥物)干员。
T1的干员为：
Hibana、Ash、Jäger 、Bandit和Echo，Hibana可以远距离打开部分的加固墙或hatch
比热切炸药更高的效率和容错，更有着强大的枪械，在打开缺口后灌输高密度的火力，三速的机动性和闪光弹为快攻打下硬件的基础
绝对是强大的干员。而在防止切墙这方面，即使是新登场的Kaid的技能可以在某些程度代替Bandit
但从枪械上以及阻止热切炸药的可能性，Bandit都无疑是最合适的干员。
T2的干员为：
Maverick、Jackle、Thatcher、Twitch、Blitz、Glaz、Dokkaebi、Ying、Thermite、Buck、Mira、Mute、Maestro、Pulse、Valkyrie、Lesion、Smoke。
这里比较有争议的是Mira和Maverick。在up的分段有的时候侦查到黑镜之后可以垂直打开黑镜或者是改换进攻路线，想直接入侵可能也就是几个道具的问题，比如说边境二楼武器库或者是基地酒窖这种常规镜位
进攻方甚至大可以倾巢抓一楼的打野，为保证打掉黑镜以及入侵的效率。而Maverick不仅不能改变切墙入侵的策略，也拖慢了节奏。
切加固墙或hatch效率低，可以焊出致命的缺口，但更有可能被立刻反杀也可能在焊的过程中被侧翼偷掉。
T3的干员为：
Sledge、Montagne、Lion、Fuze、Iq、Blackbeard、Capitao、ZoTia、Alibi、Doc、Rook、Kaplan、Tachanka、Vigil、Kaid、Clash、Ela，以上干员技能全面，更有甚者在职业赛场上频繁露面
因为他们在某一方面极为优秀，比如Capitao的封锁，Iq的清障，或者是Blackbeard的卡点，以及Montagne的压制。但是使用难度大，枪械劣势明显。比较有争议的是Lion，Vigil，Tachanka和Tuze，Lion极其强调配合
Vigil不仅缺乏团队贡献也由于枪械劣势难以造成减员，技能无论开启与否，无人机都知道你的存在，敌人依然会根据脚步进行防范，除非必抓不可，否则Vigil就是空气一般的存在。
而Tuze在玩家心目中地位极低的原因是迟缓的移动能力和双面性突出的技能，但是Tuze依然是强大的对枪干员，三甲的身板和强大的武器使得Tuze可以成为不使用技能的架枪干员。
Tachanka可以封锁住整个通道，例如俄勒冈从建筑工地到地下点内的rush路线，和咖啡馆三楼的大吧台，使得进攻方只得交掉宝贵的道具或是改换路线。
以上未提及的干员为T4，Caviera、Trost、Tinka和Castle。技能弱势，枪械也难以发挥实力，皆为不推荐选取的干员。
我并不是说明干员的强弱，毕竟没有不好用的干员只有不会用的玩家，各个干员都有独特的技能，只是不一定适应游戏节奏和游戏环境，在某些方面会有更加优势的干员予以代替，我们还是应该练习战术需要的高效率干员，提升自己的技术，享受游戏。
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