dota自走棋减甲流怎么搭配阵容？减甲流阵容搭配推荐

2019-01-09 16:56:24 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问在dota自走棋中减甲流阵容怎么搭配好？相信很多玩家都想知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

dota自走棋减甲流玩法攻略

前期：就是屯大汉，海民，jugg，斧王，狼人都可以用，就是一字长蛇阵，冲过去就是个干，基本可以稳住，运气好可以一直打连胜，如果遇见天胡选手那就苟起来，但一般可以打连胜，然后补一个巫医，为了凑术士用，晕也好用

中期把狼人 剧毒凑齐，小黑+矮子+兽王打输出

后期成型一般为JUGG FW GA NEC 剧毒 狼人 小黑 兽王 巫医 矮子

这样一般就无敌了，要是运气好就把兽王矮子换成西瓜皮跟一姐