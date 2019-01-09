个人所得税怎么设置申请税收优惠？申请税收优惠教学

2019-01-09 16:53:40 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

大家都知道个人所得税将会在2019年进行大的调整，那么个人所得税申请税收优惠怎么设置呢？不少用户都想知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

个人所得税申请税收优惠流程

1、首先打开APP，在个人中心点击“个人信息”选项，然后找到“可享税收优惠”的功能。

2、凡是满足了残疾、烈属、孤老条件的用户，都可以享受到税收的优惠政策，点击下方的“添加”功能进行设置。

3、随后需要选择税收优惠的情形，输入相应的证件号码并上传照片进行审核，等待通过之后就可以享受减免税收的优惠了!