支付宝爱心捐赠怎么取消？爱心项目在哪查看

2019-01-09 09:42:31 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

支付宝爱心捐赠是常用的公益活动，有时候用户想要了解自己有多少爱心项目，不知道怎么查看，91单机小编给大家带来支付宝爱心捐赠介绍。

余额宝中基本上没存过钱的，所以收益也很低，不知道收益高的网友们扣多少。虽然没扣多少，但是这莫名其妙的扣款还是让人感觉很不安全的，如果你是一个土豪的话可以直接忽略了。

支付宝首页顶部搜索框点下;

搜索“爱心捐赠”，猛戳“爱心捐赠”;

或者直接在支付宝首页的更多点下;

进入应用列表界面，下拉找到“爱心捐赠”;

进入爱心捐赠首页，点下右上角红色框内的人物图标，进入爱心捐赠的个人中心;

找到下方“我的爱心项目”，点击进入;

点击取消收益捐，就可以了;