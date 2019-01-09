个人所得税APP任职受雇信息怎么更改？雇员个人信息错误怎么办

2019-01-09 09:34:50 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

个人所得税APP和个人交税信息相关，所以正确性很重要，91单机小编给大家带来个人所得税APP任职受雇信息错误怎么办。

问：如果在“个人所得税”APP的任职受雇信息中发现某公司不是自己曾经任职受雇的单位或早已离职的，该如何处理?

答：只要该公司给自然人纳税人做过雇员个人信息报送，该公司就会出现在自然人“个人所得税”APP的任职受雇信息中。

解决办法如下：

(一)曾经任职的单位

1、在“个人所得税”APP个人中心的任职受雇信息中点开该公司;

2、在右上角点击“申诉”;

3、选择“曾经任职”方式，反馈给该单位扣缴客户端;

4、单位办税员在扣缴客户端软件中把人员信息修改成离职状态即可。

(二)被从未任职的单位冒用

1、点击个人中心中的“任职受雇信息”;

2、如发现页面内公司与自己从未产生过经济往来，点击右上角“申诉”按钮;

3、选择申诉类型“从未任职”即可;

4、后续核查后的相关结果会通过“个人所得税”APP主页的消息提醒反馈。