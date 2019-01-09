哔哩哔哩怎么更换壁纸？背景设置在哪

2019-01-09 09:31:58 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

哔哩哔哩是当下最火热的二次元平台，不少用户在使用软件时会选择自行更换壁纸背景，91单机小编给大家带来哔哩哔哩背景功能。





设置步骤：

进入到哔哩哔哩主页，点击箭头所指的账户头像，进入到个人界面。

进入到个人页面，我们可以看到， 背景一般都是默认的。

点击箭头所指的彩虹的右上角来进行更换背景。

进入到背景更换窗口，我们可以看到有很多的背景可以用来更换。

鼠标移到背景图上，点击箭头所指的使用，就可以了。

当然，也有皮肤套装，不过是需要付费的，一般不会有人用的吧。

手机端目前不能更换壁纸，只能改变背景颜色，除了粉色和夜间模式外需要支付硬币方可更改。