支付宝运费险理赔服务什么时候到账？运费险已失效怎么办

2019-01-09 09:22:03 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

现在人们网购的价值越来越高了，运输自然成了大问题，91单机小编给大家带来支付宝运费险理赔服务说明。

1、理赔还未发起

若交易符合运费险理赔条件，在【卖家确认收货】的72小时内，理赔款会自动划入买家支付宝账户余额。如果卖家没有操作确认收货，淘宝系统会超时自动确认收货。

注：物流信息的签收不等于卖家确认收货，需要卖家去系统中点击确认。

2、天猫上门退货未理赔

若您选择的是天猫上门退货，退货的时候选择了线上支付，由于当时运费不是您本人支付出去的，您可以查看支付宝账单，看是否有资金支出，若未支出说明是天猫先帮您垫付的退货运费，后续理赔成功，运费险就会理赔给天猫，所以理赔款项没有打款给您。

注：选择了天猫上门退货，运费是自己支付出去的，未收到理赔，请联系菜鸟客服电话4001787878。

3、已失效

如果运费险已失效，可使用失效激活特权，针对最近30天内确认收货之后失效的保单，使用后，如订单发送了售后退货，则会发起运费险理赔申请，核赔通过后给予理赔。