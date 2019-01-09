支付宝蚂蚁庄园小鸡日记在哪？小鸡信息怎么修改

2019-01-09 08:59:47 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

支付宝蚂蚁庄园是十分休闲的一个玩法，很多用户还不知道能够修改自家小鸡的信息，91单机小编给大家带来支付宝蚂蚁庄园小鸡日记玩法

蚂蚁庄园小鸡日记查看攻略

1、其实查看小鸡成长日记的方法非常简单，用户进入到蚂蚁庄园主页之后，需要选择右侧的“日记”选项，然后关注蚂蚁庄园的生活号。

2、进入到生活号页面之后，大家就可以随时查看小鸡的成长日记，其中还提供了喂小鸡、玩星星球等服务。

3、而在查看小鸡日记的时候，我们能够从中修改小鸡姓名，甚至查看小鸡年龄、生日、星座、血型信息，感兴趣的朋友都可以来看一看。