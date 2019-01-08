个人所得税大病医疗怎么扣除？大病医疗申报条件是什么？

个人所得税作为官方发布的软件，除了税务相关之外，还有许多和生活息息相关的功能，91单机小编给大家带来个人所得税大病医疗功能介绍
个税申报大病医疗怎么扣除纳税人本人发生的大病医疗支出只能由纳税人本人扣除。这点是大病医疗抵扣个税的唯一方式。举例来说，某位25岁年轻人，50岁的父亲住院产生了30000元的费用，那么有15000元可以申报本纳税年度的个税抵扣。这30000元均由年轻人支出，但最终个税抵扣只能在父亲的工资抵扣。
个人所得税申报大病医疗有什么条件
1、在社会医疗保险管理信息系统有记录
1、个人负担超过15000元的医药费用支出部分
2、留有医疗服务收费相关票据原件(或复印件)
以上三个条件必须同时满足，这也就意味着纳税人首先需要缴纳医疗保险，否则在社会医疗保险管理信息系统中是没有信息记录的。同时如果个人负担的费用不超过15000元，那么这部分支出不可以申报抵扣个税。如果支付医药费用的发票丢失，这部分也无法用于申报。
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