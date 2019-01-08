dota自走棋怎么获得金币 dota自走棋金币获取途径介绍

2019-01-08 17:51:47 来源：91单机游戏 编辑：NO

dota自走棋上线后收到众多玩家好评，在这款游戏中金币是十分重要的，那么dota自走棋怎么获取金币呢？下面就一起跟小编来看看攻略吧！

dota自走棋上线后非常受广大玩家的欢迎，那么dota自走棋怎么获取金币?很多玩家可能还不太清楚，下面小编为大家带来了dota自走棋快速获取金币方法分享，赶紧来看看吧!

dota自走棋快速获取金币方法分享：

作为本游戏唯一资源，来源方式为每回合基础收入+利息收入+胜利收入+连胜收入或连败收入。

其中利息收入是比较容易做文章的，新人和老手的差距普遍提现在经济控制。

众所周知总金钱越多利息越多，50块时利息达到最大5块，快速到达50块可以说是大部分阵容的共同目标，最理想的状态就是每回合保证50块存款只消费利息。另外注意避免人死了钱没花了的状况

前期尽量避免抽卡，本着有什么用什么的思路来买卡，中期来决定最终阵容

bug获取金币方法：

输入：-gold 999

此bug还没修复，玩家可以快点使用。