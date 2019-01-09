《刀塔自走棋》 怎么玩地精流？地精流玩法教程分享

2019-01-08 17:51:20 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在《刀塔自走棋》游戏中有着不少的流派玩法，地精流就是其中之一，那么在游戏中地精流具体该怎么玩比较厉害呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

地精流玩法教程分享：

单位介绍

核心

(0.1)特质介绍—地精

这是地精的核心，前期看脸，加到了除了TK以外的地精or前排单位都是血赚

(被加到的单位会有一个大树树甲的特效)，而在集齐了6个地精之后则是质变，大幅提高地精的抗击打能力，物理阵容在后期基本很难打穿地精，所以当你要崩的时候，孤注一掷搜炸弹人吧。

(0.2)特质介绍—工匠

加强肉质，2个+10，4个+30，提高关键单位战场能力。

(1)“-120-120-120”赏金猎人

赏金我认为是地精前中期的关键人物(废物TK退群)，他有着不错的身板以及优秀的爆发，并且刺客属性使得地精拥有了切后(送死吸引仇恨)的功能。通常赏金前期切小黑小鹿甚至火枪都是很容易的(前提同级以下)，而投掷飞镖这一个充能速度还行的爆发对前后排的帮助都很大(废物TK)，前中期很好的弥补了地精输出不足的缺陷，在带上一点装备(减甲石，虚无等)之后效果更佳。另一个关键作用是扰乱敌法法师施法目标，有了他，你会经常看到各种反向，帕克的波是最常见的，帕克这个前期输出在被赏金摸到之后基本只会波赏金，很好地保护好了怕魔法爆发的地精前排，这个作用甚至延续到了后期。

(2)“我是新的mk2型老爷车”发条技师

发条的硬度已经被削了一刀了(10甲→5甲)，但作为基本的抗线单位，发条的身材还是很优秀的。抗线单位作用就是抗线，在针对一些放技能频繁，抬手大的单位时有奇效(广播体操)，另外一个关键作用是他能很好的针对TA。

(3)“你的脑袋会爆掉的”修补匠

emmm大多情况下是一个弟弟单位，基本是斩杀补充爆发的一个定位，输出效果不太理想，但是地精中期的疲软以及低成本高(10点)护甲使得他还是有存在的空间(挨打导弹怪?)，看心情塞装备吧(绝望中我想起了5级大根的修补匠)。

(4)“那棵树看起来生气了”花母鸡(误)

伐木机拥有着15点初始护甲，作为地精的另外一个抗线单位，伐木机兼具了硬度与输出。在对付大量近战或者说贴脸的时候，3X3范围的一个AOE是致命的，并且CD充能都快，输出效率极高，只要前期有地精的BUFF贴在了伐木机，这把基本稳了。别问前期怎么打精灵战士骑士巨魔，问就是伐木机无敌。

(5)“我才是脑袋”炼金术士

地精的二哥，体质很肉，技能也很强，基本在一级的时候放在侧面都能够放出技能，而他的技能也很强大，持续掉血，减甲，大范围的一个亡灵BUFF，使得莽夫流瞬间成为弟弟，猎人流更脆，不过在没集齐6地精前还是一级很容易暴毙的，技能释放位置也需要主要别被刺客干扰，站位需要注意(来的早的会减轻中期很多压力，来的晚的基本在8人口也能出)

(6)“BOOOOOOM”炸弹人

地精的大哥，见过的都知道核弹清场的感觉，输出配得上SSR的地位，出现的早晚决定了一把地精的胜负，8人口秒出的欧洲人不考虑，9人口是正常情况，一星炸弹人效率较低，能上2上2，之后就能当一个伪前排来使用了，对付法师阵容好的站位有奇效(糊脸)。

(7)“来啊狂妄的家伙”矮人直升机

火炮压制永远是步兵的噩梦，同样，飞机也是法师集群的噩梦，拥有着极佳的射程以及技能，既能够提供物理持续输出，也能提供大范围魔法AOE，这样的单位，无敌好吧，往上面使劲塞装备吧。在拥有了工匠BUFF之后存活率提高了一点点，这一点点很关键，这样同级光法帕克波很难杀死飞机。但是注意，有了飞机，意味着你能苟活，有了炸弹，意味着稳了大半。

配件

由于地精的小弟在前中期的需求量还是很大的，我们很难搜到，所以我们后面的8个格子通常都会空出来好多，这些格子给了我们运营的空间，该买就买，买了再卖又不亏钱，还能卡其他人，在自己不卡利息的时候，为什么不填满格子呢?并且这些运营通常能让我们抗住中期的疲软期，顺利过渡到后期。下面列出几个常见的配件：

(1)德鲁伊套小鹿大树

德鲁伊套永远都是速爬科技的首选，但是需求量很大容易被卡，能升级起来肯定好，但是如果升不到3星了，该放手的时候懂得放手，毕竟这一套通常是用格子来换科技。这一套的理念就是用强大的回复技能使地精前期的发条伐木机两兄弟能够站住，打出输出，所以只是辅助，别捡了芝麻丢了西瓜。

(2)猎人亡灵娜迦配件

小黑nec亚巴顿lichmed潮汐

常见的情况，小黑加一个亡灵过渡中期，小黑前期需求量较大难搜，但是如果搜到很多她的低成本高输出在中期能够很好的弥补地精缺少远程输出的弱点，到了后期可以组成3猎人阵容;

亚巴顿比较好搜到，缺少抗线时的选择;NEC是中期最好的选择，提供了回复与减甲，小号炼金;

51是后期的高科技时的救命道具;

MED与潮汐提供控制与猎人组件，不过最关键的还是魔抗，这能够让法师阵容没办法瞬秒我方核心，让我们扛过第一轮爆发。

其他可选(不深入讨论)：

影魔

术士，中期远程输出。

火枪

究极猎人输出。

谜团

术士，AOE。

仙女龙

中期输出。

冰女

回蓝，法系。

总而言之，配件千变万化，大家灵活应对，不要因为配件丢了地精核心，2级的2级，该卖的卖，切忌背板。

前期(15分钟以前)

15分钟以前，顺的话基本保证中期安全(tk赏金发条伐木机2-3个2星配件2星)，正常情况应该会被入一些，不过血量基本不会下85%，5级前差的太多看情况每个按2-3下D，之后不要手贱按D(SDDDDDD=GG)，攒钱到50，苟活，确定自己配件组成，确定对手流派。

中期(15-25分钟)

这个阶段应该是地精最最最最最难受的阶段，也是最容易迷茫崩盘的阶段，这时候应该是tk赏金发条伐木机2-3个2星配件2星这个情况左右(仅限场上)，如果不知道怎么办可以参照下面几个标准来苟活过中期：

(1)经济维持50块钱，最低不能过40

(2)每回合至少按1次F，如果系统免费刷出怪则按F到经济底线，没刷出来维持1次F情况下搜怪

(3)血线)=50，如果有下50的危险则不按F，有下30的危险经济底线调到30

(4)上装备，肉装给伐木机发条

这只是一些比较明显的指标，当你打了几把有了感觉之后自己会有把握。

后期(25分钟以后)

如何判断你进入后期了呢，8级血线基本稳定(不会被血入)，这时候基本还会差飞机、炸弹、三星怪，这时候可以停2-4回合左右的科技来补强阵容，视自己的压力决定回合数，这时候补发条、伐木机等低成本3星怪效率会高很多，因为已经凉了几个人，卡池空出来了一些，并且你的科技应该是领先的，搜SSR的效率也较高。但是注意，这时候你关注点应该是1、2、3块的小怪，而不是4、5块的大怪，因为概率很低，不划算(欧洲人除外)。

当你发现自己只有SSR才能拯救自己的时候，回到中期的苟活方法第2条升科技，升到9级之后你搜高级怪的成本会低很多，并且越早到9级意味着越早地卡到其他人。

集齐了6地精，大哥都到2星之后，对你构成威胁的应该只有DOOM，法师，另外一家地精了，这时候就应该合理调整配件了，打DOOM看脸，打法师上潮汐注意站位，打地精看脸装备以及星级。

总结

地精相比起其他流派，经济是关键，并且由于地精核心组件明确，中期真空期大，格子空余大，使得地精的格子运营空间相比其他大一点，很少出现后排格子卡死的情况，适合养老以及选择困难症患者。

最大的弱点(非缺点)呢就是：卡死!4家地精全给我卡得死死的一个都别想搜到地精!