dota自走棋金卡有哪些 dota自走棋全金卡汇总介绍

2019-01-08 17:50:27 来源：91单机游戏 编辑：NO

dota新玩法自走棋是近期十分手玩家欢迎的一款游戏，其中金卡是十分强力的卡牌之一，那么dota自走棋紫卡有哪些呢？下面小编就为大家介绍一下，一起来看看吧！

dota自走棋金卡有哪些?好不好很多玩家可能还不太清楚，下面小编为大家带来了dota自走棋全金卡详细介绍，还在等什么?赶紧来看看吧!

dota自走棋全金卡详细介绍：

飞机: 虽然是个和火枪一样射程的大哥,但实际却是个法师.技能真的很强,然而地精种族本身太废物了.

巫妖: 最强的法师,CD短回蓝快能丢多个大招,伤害爆炸无死角.

潮汐: 翻盘王,决赛圈没西瓜皮都不好意思出去见人.

谜团: 终极杀手,1星就很肉,不存在丢不出大的可能.大招克一切,但可能会乱丢.

炸弹人: 非常强,但见效比光法还慢.往往全队死的差不多了才炸,没什么组合,完全补输出的存在.

以上就是小编为大家带来的全部内容！