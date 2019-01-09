dota自走棋紫卡有哪些 dota自走棋全紫卡汇总介绍

2019-01-08 17:49:37 来源：91单机游戏 编辑：NO

dota新玩法自走棋是近期十分手玩家欢迎的一款游戏，其中紫卡是十分强力的卡牌之一，那么dota自走棋紫卡有哪些呢？下面小编就为大家介绍一下，一起来看看吧！

dota新玩法自走棋非常受玩家的欢迎，那么dota自走棋有哪些紫卡?很多玩家可能还不太清楚，下面小编为大家带来了dota自走棋全紫卡详细介绍，感兴趣的玩家一起来看看吧!

dota自走棋全紫卡详细介绍：

末日:

末日爹超强.末日大是全屏的不说,偶尔还能造成bug,让对面的卡完全动不了.3星末日400多攻,相当吓人.缺点是回蓝很慢.

船长:

船长不是决策卡,但算胡卡.也就是说抓到船长就算胡,战士非常好凑所以不存在什么崩盘的可能,3战士很强,45战士就很弱.但如果你中期能抓到一个船长,那一切就不一样了.船长带4战士甚至能打过6精灵,一波团能放好几条船,波波抄袭大.

巨魔:

4巨魔流的胡卡. 作为巨魔流的大哥,身价高,一般请不动不说,输出还不咋地.中期一个2星sf放完大300攻打人三巴掌一个,后期还能升3.明明是个战士,却脆皮的要死根本不能站前排. 明明是组合中挂件一般的存在,这个挂件却是最难出的.

光法:

6法的胡卡, 法师流最最最重要的事情就是中期抓到光法,有光法就算胡,没光法就只能被人骑脸上打.

ta:

精灵流的胡卡, 最强carry,一人灭队的神话缔造者.1打3是家常便饭,精灵50波单挑肉山ta一个人就能完成,其他人喊666就好. 3星ta比大冰龙更罕见,精灵流完全成型的标准就是看2星ta啥时候做出来.

炼金:

巨魔流最喜欢的术士,亡灵凑不到的情况下.上一个ga就能完美解决减甲问题.

萨尔:

后期翻盘卡之一,完克法师,猎人输出少一半.缺点是回蓝很慢,而且

一姐:

虽然不如抄袭好用,很容易放大的过程中被打死大就没了.但在后期控制为王的时候,多一个大意义就不一样

龙骑士:

三幻神之首, 有龙骑就有三龙有6骑士.2星龙骑有振奋就血强,3星龙骑对面无限减速更是bug.三龙法龙骑电魂开场一放技能对面全体静止.

以上就是小编为大家带来的全部内容！