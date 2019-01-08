DOTA2自走棋地精篇怎么玩 地精篇打法技巧攻略分享

2019-01-08 17:44:26 来源：91单机游戏 编辑：NO

DOTA2自走棋地精篇是游戏中比较难的一个关卡，很多小伙伴不清楚这个关卡的打法技巧？下面就一起来看看小编为大家带来的攻略吧！

DOTA2自走棋地精篇怎么玩?很多玩家可能还不太清楚，下面小编为大家带来了dota自走棋地精篇玩法详解，还在等什么?感兴趣的玩家一起来看看吧!

dota自走棋地精篇玩法详解：

前期不需要太多操作，就是攒钱吃利息。

地精套路核心是橙卡，飞机、潮汐、谜团、炸弹人。只要抽到其中一张就能体验到此套路的爽快之处，抽到两张就可以清场了。

开局发条技师和伐木机二选一起手，如果这两张卡都没有也可以选择小鹿或者大树都是可以了的。前期回合结束刷到地精两兄弟或者三兄弟就买，刷不出地精阵容就放弃，TK这个英雄有待修改实在是有点弱。

赏金、伐木机升到二星，然后出个精灵龙，因为TK的输出实在是太低，培养TK太不划算了。如果抽出TA、PA这种刺客就更舒服了，打架打得过就可以保持血量在一个舒服的位置，经济又好，可以速度9级加快成型，提高自己的游戏体验。

存钱最高存到50金币就可以，超过以后就可以搜英雄或者升棋谱。这游戏拼的就是后期，利息比起连胜奖励更划算。利息就是每回合开局系统根据你的存款，额外奖励你的金币，10金币利息1金，最高五金利息。

9级开始抽橙卡，抽出飞机炸弹人就基本上稳了。再加上TA，PA，杀王三刺客，吃鸡稳稳的

以上就是小编为大家带来的全部内容！