​dota自走棋减甲流阵容怎么搭配 ​dota自走棋减甲流玩法攻略

2019-01-08 17:43:14 来源：91单机游戏 编辑：NO

dota自走棋减甲流是游戏中一个很多玩家都在使用的流派，游戏玩法还是很有意思的，那么这个流派要怎么玩呢?下面就一起跟小编来了解一下吧！

dota自走棋减甲流阵容怎么玩?很多玩家可能还不太清楚，下面小编为大家带来了dota自走棋减甲流阵容玩法介绍，还在等什么?感兴趣的玩家一起来看看吧!

dota自走棋减甲流阵容玩法介绍：

前期：就是屯大汉，海民，jugg，斧王，狼人都可以用，就是一字长蛇阵，冲过去就是个干，基本可以稳住，运气好可以一直打连胜，如果遇见天胡选手那就苟起来，但一般可以打连胜，然后补一个巫医，为了凑术士用，晕也好用

中期把狼人 剧毒凑齐，小黑+矮子+兽王打输出

后期成型一般为JUGG FW GA NEC 剧毒 狼人 小黑 兽王 巫医 矮子

这样一般就无敌了，要是运气好就把兽王矮子换成西瓜皮跟一姐

相关提问：

阵容打得过精灵吗?

打得过，遇见天胡精灵苟到后期也能打，这一套减甲加吸血，很凶，就是怕刺客跳后排，可以安排一个坦克车放后面

不过也是有缺点的，打不过骑士巨魔套，感觉打法师也很吃力，太依靠平A输出会被缴械难受，一个光法波就没了

以上就是小编为大家带来的全部内容！