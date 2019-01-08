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dota自走棋后期流派怎么玩 dota自走棋后期流派玩法推荐

2019-01-08 17:42:25来源：91单机游戏编辑：NO

dota自走棋后期流派是游戏中一个很多玩家都在使用的流派，游戏玩法还是很有意思的，那么这个流派要怎么玩呢?下面就一起跟小编来了解一下吧！

dota自走棋后期流派怎么样?很多玩家可能还不太清楚，下面小编为大家带来了dota自走棋后期流派详细介绍，还在等什么?感兴趣的网友一起来看看吧!

dota自走棋后期流派怎么样?自走棋后期流派详细介绍

dota自走棋后期流派详细介绍：

1. 精灵，高闪避，而且有刺客(pa，ta)，有法师(帕克)，有前排(敌法大树)大后没有以前那么稳了，但是我认为还是较强的套路之一。前期一个4精灵的高等级大树基本保你连胜，还可以攒小鹿卖钱。羁绊难凑的也基本上只卡ta，关键的是ta不来战斗力也不低。我个人推荐大树3帕克3敌法3luna随缘，剩下的2。隔壁有很详细的刺客精灵攻略，这里不详细再说了。

2. 巨魔。巨魔这个套路除了巨魔以外可以说都是弟弟。前期纯巨魔很难过度，一般是战士转巨魔(斧王剑圣海民狼人等，在6人口初期就来了巨魔，可以开始凑2级的其他巨魔)或者骑士转巨魔(ck 蝙蝠 luna 亚巴顿，这种我建议把2级的巨魔配件跟小黑或者龙配件都准备好，来了巨魔玩巨魔，来了龙骑玩骑士转龙) 有了巨魔buff的剑圣狼人输出都挺恐怖

3. 猎人。感觉是精灵砍了以后大后最厉害的了。虽然说这个游戏大部分都拼的是运营，但是10人口40多波，可以说是猎人有绝对优势的，毕竟2个大团控，抄袭跟美杜莎都是猎人。小黑3，兽王火枪风行至少一个3，美杜莎潮汐尽量2。前期可以用精灵或者兽人过度(斧王剑圣配兽王有血量加成，风行可以配大树) 中期你肯定要面临风行火枪兽王的抉择(你把把欧洲人当我没说)，你有高等级大树或者3法师选风行，有兽人战士兄弟选兽王。

4. 法师。我感觉很多人对法师有一个误区，法师6兄弟是必须要lich或者光法的，不然只有3个羁绊，所以你在6人口没抽到光法的时候并不需要把其他5兄弟放上去的。如果6人口没看见光法，其实比较理想的阵容是3级蓝胖，2个2级电魂，2个2级帕克，配高等级女王。一个帕克或者电魂换一个敌法(针对恶魔)doom(针对刺客)或者2级风行(如果这里我有2级风行的话一般只会是某一轮来了2个风行)也可以。建议光法帕克放墙角，然后在最边边放个电魂。放近战是没用的，因为近战会跳走，所以一定要放一个偏肉的远程。现在lina加强以后养一个3级lina感觉也很厉害，不过应该也不简单

5. 战士。说实话感觉挺弟弟的，厉害的地方是剑圣高护甲而且魔免，斧王海民都好凑，一字长蛇阵方便大那家放大，但是很容易就慢慢慢慢谁也打不过了，合成非常平滑，可以转野兽可以转亡灵术士。没怎么研究过，用的不多，决赛圈用的也不多 倒是ob直播挺多人玩的，遇到这些看直播觉得自己无敌了的感觉上分

6. 地精，最简单的阵容，跟着种族走就对了。前期极为平滑，但是很依赖8级。没什么好说的，提一点就是，不要小看伐木机的输出，这兄弟其实才是输出大头，还有就是装备给飞机不如给赏金，打一波连胜到8才是王道。这个套路如果打连败应该是人都不见了

dota自走棋后期流派怎么样?自走棋后期流派详细介绍

重点介绍：

1. 前期无脑找大树小鹿，就算有别的了，也可以去卡一手。我记得萌新的时候只会玩地精，人人抢地精，我曾经见过5人口的3级老树精

2. 前中期如果有2个重复的，格子允许的情况下，拿。举个例子，我已经走了战士路线，场上2级斧王2级海民1级剑圣1级狼人，这个时候来了2个敌法或者恶魔类的，可以等一个无脑上增强战力，来了蝙蝠可以转巨魔，来了风行可以找个兽王配猎人兽人，来了剧毒就直接找小鹿sk走野兽了。前期除了要死了尽量不要主动搜怪，而是试着往给的套路上靠

3. 那肯定有人要问了，我前期该怎么选择呢。还是那句话，尽量靠。比如说起手来了地精3兄弟，那就锁上都买了。假如来了2个重复的，按照上面说的，买。如果每个一个，我的优先级是斧王最高，然后蝙蝠，之后小黑海民。

斧王前期可以轻松跟剑圣配兽人战士，兽人战士以后可以跟兽王转猎人，跟巨魔转巨魔，也容易出海民小鹿，转野兽。

蝙蝠如果前面拿到了另一个巨魔其实并不弱，拿一个ck luna也很厉害。如果5人口让我拿到了2个2级蝙蝠，一个2级ck，配一个任意巨魔，我都会觉得自己是哥中哥。当然了，小鹿大树默认优先级最高。

蓝胖如果没有2个一起来我应该是不会选的，甚至要我玩法师流，至少要2个帕克或者电魂一起来才可以。经常有人问为什么我玩法师都是弟弟，那大概就是强行玩法师的结果吧

4. 大部分的局，都是第一铁稳，80%都掉不下去。我们要上分的话，目的从来都不是针对第一，而是保前3。那么就要讲什么时候花钱了。前期花钱的目的就是不要让自己掉血了。

我非常不推荐刷英雄，因为我都是随缘打套路，真正的把把来不一样的，没有一丝联想的空间的局5把里大概就1把吧。

我建议刚有5块的时候买一次经验，真让你很早的时候比很多人多一个格子。之后能攒就攒，到50，感觉自己是哥哥，就买经验，感觉有点吃力了再去找那些3缺1。如果你有1个2级的2个1级的话，也是刷人口，因为无法带来任何提升

5. 同恶魔不会影响buff，比如2个ck，一起上场都有buff。所以比如5人口的时候，4骑士+2个2级ck，你应该是哥中哥中哥

以上就是小编为大家带来的全部内容！

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