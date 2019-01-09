dnf2019春节套宝珠有哪些 全春节套宝珠汇总详细介绍

2019-01-08 17:41:14 来源：91单机游戏 编辑：NO

dnf2019春节套宝珠已经上线，相信小伙伴们都很关注浙西的宝珠属性怎么样吧？下面小编就为大家介绍一下全春节套宝珠属性详情，一起来看看！

dnf2019春节套宝珠有哪些?不了解dnf2019春节套宝珠有哪些的玩家，小编为你准备了最新的图文攻略，感兴趣的玩家赶快一起来看看吧!

dnf2019春节套全宝珠属性一览

春节礼包赠送的宝珠有5个

光之英雄凯特拉宝珠：属于称号部位，所有属性强化+15，物攻和魔攻+30，独立攻击力+40，1-50级技能加一级;

暗之英雄凯特拉宝珠：头肩部位，四维75，1-50级技能加一级。

混沌之英雄凯特拉宝珠：鞋部位，四维+45，1-30级技能加一级;

骑士莱恩宝珠：辅助部位，所有属性强化+12，物理和魔法暴击+3%，攻击时，增加3%的伤害;

吟游诗人薇泽达宝珠：魔法石部位，四维+55。





dnf2019春节套宝珠全部属性一览

1、去年春节套的宝珠除了惯例的称号与头肩宝珠以外，还多了3个限时的可选项，分别是右槽的三攻四维宝珠、鞋子的技能四维宝珠(这个前年也有)、左曹的12属强宝珠。今年礼包的附魔宝珠将加入耳环附魔!

2、目前国服的耳环附魔集中在卢克副本产出的卡片「制造者卢克(暗)/(光)」上，只有四维加成，升级后最高加成为125点四维，耳环的附魔一直以来都过于单一。

3、因此，今年礼包的附魔宝珠极有可能加入输出向的耳环附魔，最有可能是属强/三攻属性。猜测属性：所有属强+15，物理/魔法/独立攻击力+50，四维+50。

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