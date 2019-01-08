勇者斗恶龙建造者2怎么养鸡 养鸡技巧方法介绍

2019-01-08 17:36:47 来源：91单机游戏 编辑：NO

鸡在勇者斗恶龙建造者2对玩家来说十分重要，很多小伙伴不知道勇者斗恶龙建造者2中要怎么养小鸡？下面小编为大家介绍一下勇者斗恶龙建造者2的养鸡技巧，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

在日常生活中我们经常会看到很多的人去养鸡鸭什么的小动物，那么在游戏中是不是也可以养鸡，要怎么做才能养呢，很多小伙伴可能都不太了解勇者斗恶龙建造者2中要怎么养小鸡，下面小编就为你们带来了勇者斗恶龙游戏中养殖小鸡的方法介绍，这是对后期发展有很重要的作用的。

DQB2养鸡方法介绍

我们可以直接先用狗来做一个饲育小屋

那么这样的话我们养的小鸡就不会到处的乱跑了。

并且我们都了解到鸡这种动物是喜欢吃草和蚯蚓小虫子什么的。

所以必要的话我们得要做一个牧场

然后在牧场中放一些的草窝。

这样我们养的小鸡就不乱跑了，也可以帮助我们稳定的生产鸡蛋。